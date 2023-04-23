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С хет-триком. Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 3:0. Видео голов и обзор матча
На этот раз его автор не Холанд
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча полуфинала Кубка Англии, в котором "Манчестер Сити" разгромил "Шеффилд Юнайтед". Обе команды создавали моменты в первом тайме, но один из лидеров АПЛ все-таки дожал одного из лидеров Чемпионшипа: хозяева заработали пенальти, которое реализовал Рияд Марез. Во втором тайме алжирец забил еще дважды. Особенно эффектным показался его второй гол в матче, когда он сам в центре поля отобрал мяч, индивидуально пробежал в чужую штрафную и переиграл голкипера.
"Манчестер Сити" – "Шеффилд Юнайтед" 3:0
Голы: Марез 43 (пен.), Марез 61, Марез 66
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