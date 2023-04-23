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С хет-триком. Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 3:0. Видео голов и обзор матча

Англия
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На этот раз его автор не Холанд

С хет-триком. Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча полуфинала Кубка Англии, в котором "Манчестер Сити" разгромил "Шеффилд Юнайтед". Обе команды создавали моменты в первом тайме, но один из лидеров АПЛ все-таки дожал одного из лидеров Чемпионшипа: хозяева заработали пенальти, которое реализовал Рияд Марез. Во втором тайме алжирец забил еще дважды. Особенно эффектным показался его второй гол в матче, когда он сам в центре поля отобрал мяч, индивидуально пробежал в чужую штрафную и переиграл голкипера.

"Манчестер Сити" – "Шеффилд Юнайтед" 3:0

Голы: Марез 43 (пен.), Марез 61, Марез 66

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В статье: Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед Рияд Марез
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