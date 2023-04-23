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Варан может вылететь до конца сезона из-за травмы

Англия
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Игрок получил травму в матче с "Севильей"

Варан может вылететь до конца сезона из-за травмы

Фото: twitter.com/goal

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан рискует пропустить остаток сезона из-за травмы, полученной в матче с "Севильей".

Лодыжка 29-летнего французского футболиста была просканирована после ухода отёка. Результаты обследования не сообщаются, но говорится о "возросших опасениях". Вероятно, Варан пропустит остаток сезона.

Ранее стало известно, что до конца сезона выбыл ещё один защитник манкунианцев - Лисандро Мартинес. Он перенёс операцию на бедре.

В нынешнем сезоне Варан принял участие в 40 матчах во всех турнирах. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.

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В статье: Рафаэль Варан Севилья Манчестер Юнайтед
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