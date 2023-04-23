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Уго Льорис извинился перед болельщиками после разгрома Тоттенхэма в Ньюкасле
После пяти пропущенных голов Льорис был заменен в перерыве
Getty Images / Global Images Ukraine
Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис после
"Нам очень стыдно. Мы должны попросить прощения у болельщиков. Мы не показали хорошей игры и не соответствовали уровню игроков "Ньюкасла". Мы все время опаздывали и полностью провалили первый тайм. Второй тайм - это другая история, но она очень болезненная".
После пяти пропущенных голов Льорис был заменен в перерыве.
Голкипер "шпор" сыграл в этом сезоне 26 матчей в АПЛ и пропустил 44 мяча.
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