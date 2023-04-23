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Уго Льорис извинился перед болельщиками после разгрома Тоттенхэма в Ньюкасле

Англия
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После пяти пропущенных голов Льорис был заменен в перерыве

Уго Льорис извинился перед болельщиками после разгрома Тоттенхэма в Ньюкасле

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис после поражения от "Ньюкасла" в Премьер-лиге со счетом 6:1 извинился в интервью:

"Нам очень стыдно. Мы должны попросить прощения у болельщиков. Мы не показали хорошей игры и не соответствовали уровню игроков "Ньюкасла". Мы все время опаздывали и полностью провалили первый тайм. Второй тайм - это другая история, но она очень болезненная".

После пяти пропущенных голов Льорис был заменен в перерыве.

Голкипер "шпор" сыграл в этом сезоне 26 матчей в АПЛ и пропустил 44 мяча.

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В статье: Уго Льорис Тоттенхэм (Лондон) Ньюкасл
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Источник:
www.lequipe.fr

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