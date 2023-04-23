Де Дзерби: Обычно в пенальти побеждает тот, кто этого не заслуживает

"Брайтон" не смог одолеть в серии пенальти "Манчестер Юнайтед", клуб Де Дзерби покинул турнир в полуфинале. После матча тренер дал комментарии BBC One относительно матча:

"Это футбол. Мы разочарованы и очень расстроены. Мы сыграли великолепный матч. У нас много травм, и мы пострадали из-за этой ситуации. Это печально для нас и для наших болельщиков.

Обычно в пенальти побеждает тот, кто этого не заслуживает. Мы допустили несколько ошибок в завершающей стадии, но я очень доволен игрой моих футболистов.

Мы должны закрыть эту страницу и думать о следующей игре в среду в Ноттингеме. Мы хотим попасть в еврокубки".