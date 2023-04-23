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Де Дзерби: Обычно в пенальти побеждает тот, кто этого не заслуживает
Главный тренер Брайтона дал интервью после полуфинального матча кубка Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Брайтон" не смог
"Это футбол. Мы разочарованы и очень расстроены. Мы сыграли великолепный матч. У нас много травм, и мы пострадали из-за этой ситуации. Это печально для нас и для наших болельщиков.
Обычно в пенальти побеждает тот, кто этого не заслуживает. Мы допустили несколько ошибок в завершающей стадии, но я очень доволен игрой моих футболистов.
Мы должны закрыть эту страницу и думать о следующей игре в среду в Ноттингеме. Мы хотим попасть в еврокубки".
В финале, который состоится 3-го июня, "красные дьяволы" сыграют против "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. Это произойдет
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