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Де Дзерби: Обычно в пенальти побеждает тот, кто этого не заслуживает

Англия
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Главный тренер Брайтона дал интервью после полуфинального матча кубка Англии

Де Дзерби: Обычно в пенальти побеждает тот, кто этого не заслуживает

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Брайтон" не смог одолеть в серии пенальти "Манчестер Юнайтед", клуб Де Дзерби покинул турнир в полуфинале. После матча тренер дал комментарии BBC One относительно матча:

"Это футбол. Мы разочарованы и очень расстроены. Мы сыграли великолепный матч. У нас много травм, и мы пострадали из-за этой ситуации. Это печально для нас и для наших болельщиков.

Обычно в пенальти побеждает тот, кто этого не заслуживает. Мы допустили несколько ошибок в завершающей стадии, но я очень доволен игрой моих футболистов.

Мы должны закрыть эту страницу и думать о следующей игре в среду в Ноттингеме. Мы хотим попасть в еврокубки".

В финале, который состоится 3-го июня, "красные дьяволы" сыграют против "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. Это произойдет впервые в истории Кубка Англии.

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед Роберто Де Дзерби Брайтон
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Источник:
bbc.com

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