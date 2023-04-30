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Александер-Арнольд - первый в истории АПЛ, кому удалось дважды сделать серию из ассистов в пяти матчах подряд
Уникальный показатель для защитника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 34-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома побеждает лондонский "Тоттенхэм".
Правый защитник Трент Александер-Арнольд принял участие в первом голе "мерсисайдцев" в этой игре – англичанин оформил голевую передачу на Мохамеда Салаха.
Таким образом, Трент отдает ассист уже в 5-м матче подряд в рамках АПЛ. Для игрока подобная серия уже вторая в его карьере (в прошлый раз подобное случилось в августе 2019-го года). Александер-Арнольд стал первым игроком лиги, кому покорилась данная отметка.
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