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Александер-Арнольд - первый в истории АПЛ, кому удалось дважды сделать серию из ассистов в пяти матчах подряд

Англия
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Уникальный показатель для защитника

Александер-Арнольд - первый в истории АПЛ, кому удалось дважды сделать серию из ассистов в пяти матчах подряд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 34-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома побеждает лондонский "Тоттенхэм".

Правый защитник Трент Александер-Арнольд принял участие в первом голе "мерсисайдцев" в этой игре – англичанин оформил голевую передачу на Мохамеда Салаха.

Таким образом, Трент отдает ассист уже в 5-м матче подряд в рамках АПЛ. Для игрока подобная серия уже вторая в его карьере (в прошлый раз подобное случилось в августе 2019-го года). Александер-Арнольд стал первым игроком лиги, кому покорилась данная отметка.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник:
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