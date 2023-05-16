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Арсенал готовится потратить летом на трансферы более 200 миллионов фунтов
Больше всего Артета хочет обновить полузащиту
Фото: twitter.com/Arsenal
"Арсенал" уже готовится к летнему трансферному окну, чтобы в будущем не растерять успех сезона, подходящего к концу. "Гуннеры" ожидают, что придется потратить более 200 миллионов фунтов на переходы.
Артета хочет, чтобы в среднюю линию клуб сделал два приобретения: Деклана Райса ("Вест Хэм") и Мойсеса Кайседо ("Брайтон"). Ожидается, что только на эти два перехода уйдет 170 миллионов фунтов.
Также Микель хочет подписать по игроку в нападение и защиту. В клубе рассматривают Рафинью ("Барселона"), Диаби ("Байер") и Мэйсона Маунта ("Челси").
Руководство уже одобрило рекордные для клуба траты и Артета имеет их полную поддержку.
Частично траты на новые покупки должны компенсировать продажи большого количества футболистов. Так уйти должны Гранит Джака, Эмиль Смит-Роу, Фоларин Балогун, Роб Холдинг, Николя Пепе, Киран Тирни, Энсли Мэйтленд-Найлз, Альбер-Мбойо Локонг, Нуну Тавареш и Седрик Соареш.
"Арсенал" за два тура до конца чемпионата идет на втором месте в АПЛ. Отставание от "Манчестер Сити" составляет 4 очка. Если "горожане" обыграют "Челси" 21-го мая, они станут чемпионами.
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