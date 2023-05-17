Ливерпуль не будет продлевать контракты с четырьмя футболистами первой команды

“Ливерпуль” официально объявил о предстоящем уходе сразу четырех футболистов первой команды.

Контракты с клубом Роберто Фирмино, Наби Кейта, Джеймса Милнера и Алекса Окслейда-Чемберлена завершаются летом и продлеваться не будут.

Вышеуказанный квартет игроков брал с “Ливерпулем” золотые медали АПЛ, побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, Кубке Англии, Кубке лиги и клубном чемпионате мира.

We can confirm Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner and Alex Oxlade-Chamberlain will leave the club upon the expiry of their contracts this summer.



Special acknowledgements will be paid to the quartet at Anfield, with further tributes to follow at the end of the season. — Liverpool FC (@LFC) May 17, 2023

37-летний Милнер провел за “Ливерпуль” 330 матча. Ожидается, что его следующим клубом будет “Брайтон”.

Роберто Фирмино забил 109 голов в 360 поединках за “красных” и вместе с Садио Мане и Мохамедом Салах составлял одно из лучших атакующих трио в новейшей истории АПЛ.

Карьеры Наби Кейта и Алекса Окслейд-Чемберлена на “Энфилде” были омрачены постоянными травмами. В свое время “Ливерпуль” заплатил “РБ Лейпциг” за Кейта 52 млн фунтов, но гвинейский центрбек за пять лет сыграл за “красных” всего 129 матчей.

Окслейд-Чемберлен перешел из “Арсенала” за 35 млн фунтов в 2017 году и был близок к тому, чтобы быть постоянным игроком основы, но после травмы колена в полуфинале Лиги чемпионов-2018 с “Ромой” ему не удалось выйти на прежний уровень. 29-летний атакующий хав забил 18 голов в 146 матчах за “Ливерпуль”.