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Ливерпуль не будет продлевать контракты с четырьмя футболистами первой команды
Речь идет о Фирмино, Кейта, Окслейд-Чемберлене и Милнере
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Ливерпуль” официально объявил о предстоящем уходе сразу четырех футболистов первой команды.
Контракты с клубом Роберто Фирмино, Наби Кейта, Джеймса Милнера и Алекса Окслейда-Чемберлена завершаются летом и продлеваться не будут.
Вышеуказанный квартет игроков брал с “Ливерпулем” золотые медали АПЛ, побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, Кубке Англии, Кубке лиги и клубном чемпионате мира.
We can confirm Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner and Alex Oxlade-Chamberlain will leave the club upon the expiry of their contracts this summer.— Liverpool FC (@LFC) May 17, 2023
Special acknowledgements will be paid to the quartet at Anfield, with further tributes to follow at the end of the season.
37-летний Милнер провел за “Ливерпуль” 330 матча. Ожидается, что его следующим клубом будет “Брайтон”.
Роберто Фирмино забил 109 голов в 360 поединках за “красных” и вместе с Садио Мане и Мохамедом Салах составлял одно из лучших атакующих трио в новейшей истории АПЛ.
Карьеры Наби Кейта и Алекса Окслейд-Чемберлена на “Энфилде” были омрачены постоянными травмами. В свое время “Ливерпуль” заплатил “РБ Лейпциг” за Кейта 52 млн фунтов, но гвинейский центрбек за пять лет сыграл за “красных” всего 129 матчей.
Окслейд-Чемберлен перешел из “Арсенала” за 35 млн фунтов в 2017 году и был близок к тому, чтобы быть постоянным игроком основы, но после травмы колена в полуфинале Лиги чемпионов-2018 с “Ромой” ему не удалось выйти на прежний уровень. 29-летний атакующий хав забил 18 голов в 146 матчах за “Ливерпуль”.
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