Ливерпуль не будет продлевать контракты с четырьмя футболистами первой команды

“Ливерпуль” официально объявил о предстоящем уходе сразу четырех футболистов первой команды.

Контракты с клубом Роберто Фирмино, Наби Кейта, Джеймса Милнера и Алекса Окслейда-Чемберлена завершаются летом и продлеваться не будут.

Вышеуказанный квартет игроков брал с “Ливерпулем” золотые медали АПЛ, побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, Кубке Англии, Кубке лиги и клубном чемпионате мира.

We can confirm Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner and Alex Oxlade-Chamberlain will leave the club upon the expiry of their contracts this summer.



Special acknowledgements will be paid to the quartet at Anfield, with further tributes to follow at the end of the season.