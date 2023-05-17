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Ливерпуль не будет продлевать контракты с четырьмя футболистами первой команды

Англия
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Речь идет о Фирмино, Кейта, Окслейд-Чемберлене и Милнере

Ливерпуль не будет продлевать контракты с четырьмя футболистами первой команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Ливерпуль” официально объявил о предстоящем уходе сразу четырех футболистов первой команды.

Контракты с клубом Роберто Фирмино, Наби Кейта, Джеймса Милнера и Алекса Окслейда-Чемберлена завершаются летом и продлеваться не будут.

Вышеуказанный квартет игроков брал с “Ливерпулем” золотые медали АПЛ, побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, Кубке Англии, Кубке лиги и клубном чемпионате мира.

37-летний Милнер провел за “Ливерпуль” 330 матча. Ожидается, что его следующим клубом будет “Брайтон”.

Роберто Фирмино забил 109 голов в 360 поединках за “красных” и вместе с Садио Мане и Мохамедом Салах составлял одно из лучших атакующих трио в новейшей истории АПЛ.

Карьеры Наби Кейта и Алекса Окслейд-Чемберлена на “Энфилде” были омрачены постоянными травмами. В свое время “Ливерпуль” заплатил “РБ Лейпциг” за Кейта 52 млн фунтов, но гвинейский центрбек за пять лет сыграл за “красных” всего 129 матчей.

Окслейд-Чемберлен перешел из “Арсенала” за 35 млн фунтов в 2017 году и был близок к тому, чтобы быть постоянным игроком основы, но после травмы колена в полуфинале Лиги чемпионов-2018 с “Ромой” ему не удалось выйти на прежний уровень. 29-летний атакующий хав забил 18 голов в 146 матчах за “Ливерпуль”.

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В статье: Джеймс Милнер Английская Премьер-лига Алекс Окслейд-Чемберлен АПЛ Ливерпуль Роберто Фирмино Наби Кейта
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