АПЛ. Брайтон - Манчестер Сити 1:1. Увлекательная тренировка

“Манчестер Сити” впервые потерял очки в качестве чемпиона и прервал свою серию из 12 побед подряд. “Горожан” остановил “Брайтон” Роберто Де Дзерби, который благодаря этой ничье утвердил за собой шестое место и групповой раунд Лиги Европы.

Фактически этот матч не имел турнирного значения, шестое место все равно осталось бы за “Брайтоном”. “Манчестер Сити” игры чемпионата совсем не нужны, когда впереди осталось два финала.

Но нужно отдать должное командам. Игра была очень интересной, особенно в первом тайме. Персональный прессинг по всему полю, рискованные розыгрыши мяча, красивые завершающие действия – все, что нужно было ожидать от одних их самых изобретательных и смелых тренеров АПЛ.

Первым мог забивать Холанд, но норвежец допустил промах головой с близкой дистанции. “Брайтон” ответил штрафным в перекладину Уэлбека, а также финтами и ударами в створ 18-летнего Буонанотте.

“Брайтон” превосходил “Манчестер Сити” по количеству ударов, но первыми все же забили гости. Риски и вознаграждения игры в персональный прессинг предстали во всей красе. Центрбек “Брайтона” ван Хекке оказался в центре поля с Холандом, в какой-то момент нидерландскому центрбеку показалось, что это слишком, он уже хотел вернуться назад, но Марез уже отдал пас вразрез, Холанд сделал рывок, обыграл вратаря, и вместо того, чтобы пробивать самому дал передачу Фодена.

“Брайтон” отыгрался и сделал это в прекраснейшем стиле – Энсисо получил мяч в от Колуилла и решил пробить сам – получился красивейший удар с 25 метров в девятку. Даже болельщики “Манчестер Сити” аплодировали этому голу.

“Брайтон” в первом тайме забил еще дважды, но рефери справедливо отменили оба мяча – Митома подыграл себе рукой, а у Уэлбека был офсайд.

Всего в первом тайме “Брайтон” выполнил одиннадцать ударов – ни одна команда не пробивала так часто в первые 45 минут по воротам “Сити” Пепа Гвардиолы.

Во втором тайме команды порадовали хорошими скоростями и качеством еще минут 15-20, а затем все же немного сбавили темп. Тем не менее, “Сити” удалось забить второй гол – Палмер выполнил подачу, Холанд оторвался от Колуилла, и поразил ворота. Но как показал повтор, центрбек “Брайтона” оказался за спиной норвежца не просто так – Холанд явно нарушил правила, потянув Колуилла за футболку.

1:1 – теплые объятия Де Дзерби и Гвардиолы после матча, у зрителей от игры остались только хорошие впечатления.

