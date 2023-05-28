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АПЛ. Чудо-гол Дукуре спасает Эвертон, Лестер и Лидс вылетели в Чемпионшип

Англия
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Лестер обыграл Вест Хэм, но и Эвертон победил Борнмут

АПЛ. Чудо-гол Дукуре спасает Эвертон, Лестер и Лидс вылетели в Чемпионшип

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 38-й тур

Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Борнмут” 1:0

Гол: Дукуре 57

“Эвертон”: Пикфорд – Мина, Коуди, Тарковски – Гарнер, Гейе, Дукуре, Макнил – Онана, Ивоби – Грэй (Симмс 87)

“Борнмут”: Траверс – Смит (Энтони 83), Забарный, Сенеси, Келли – Лерма, Биллинг – Брукс (Винья 56), Кристи (Мур 65), Уттара – Соланке

Предупреждения: Пикфорд 70 – Сенеси 68, Соланке 70, Смит 70

Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Вест Хэм” 2:1

Голы: Барнс 34, Фас 62 – Форнальс 79

“Лестер”: Иверсен – Кастань (Перейра 90+1), Фас, Эванс, Томас – Сумаре, Дьюсберри-Холл (Менди 71) – Маддисон, Тилеманс, Барнс – Ихеаначо (Варди 77)

“Вест Хэм”: Фабианский – Крессуэлл (Эмерсон 71), Агер, Керер, Цоуфал – Даунз (Лансини 86), Райс – Бенрахма (Боуэн 62), Пакета (Корне 71), Форнальс – Антонио (Ингз 62)

Предупреждения: Эванс 66 – Ингз 67

Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Тоттенхэм” 1:4

Голы: Харрисон 67 – Кейн 2, Порро 47, Кейн 69, Моура 90+5

“Лидс”: Роблес – Эйлинг, Кристенсен, Вебер (Фирпо 60), Купер, Стрейк (Ааронсон 59) – Маккенни (Рюттер 60), Форшоу, Кох, Харрисон (Ньонто 88) – Родриго

“Тоттенхэм”: Форстер – Эмерсон, Санчес, Лангле, Дэвис – Порро (Моура 90+1), Биссума (Крейг 77), Скипп (Эбботт 90+1), Сон (Ришарлисон 76) Кулушевски (Сарр 67), Кейн

Предупреждения: Стрейк 9, Вебер 14, Купер 57

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн Лидс Юнайтед Борнмут Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лестер Сити Виталий Миколенко Илья Забарный
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