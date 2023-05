Рэшфорд признан лучшим игроком Манчестер Юнайтед в сезоне-2022/23

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд признан лучшим игроком команды по итогам сезона 2022/2023. Об этом информирует клубная пресс-служба.

25-летний англичанин получил приз имени Мэтта Басби. Форварда признали лучшим как болельщики "МЮ", так и его одноклубники. Более того, Рашфорд стал первым воспитанником, который взял данную награду, с 1998 года. Тогда ее удостоился Райан Гиггз.

В уходящем сезоне Рашфорд отыграл в 55 матчах за "манкунианцев" во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 11 голевых передач.

What an incredible honour to win both the Sir Matt Busby and Player’s ‘Player Of The Year’ awards tonight. To have the support of both the fans and my teammates means the world - I couldn’t do it without you all. Thanks to the manager & all the staff for their phenomenal help ❤️ pic.twitter.com/BXaVUIQwWU