Менеджер "Селтика" Анге Постекоглу считается главным претендентом на должность главного тренера "Тоттенхэма", сообщает Sky Sports. Он сменил Арне Слота, после того как он продлил контракт с "Фейноордом".

"Селтик" имеет шансы завоевать требл в этом сезоне, после победы в шотландской Премьер-лиге и Кубке лиги. Впереди финал Кубка Шотландии с "Инвернесс" 3-го июня.

Напомним, что "Тоттенхэмом" после увольнения Антонио Конте управлял Райан Мейсон. Постекоглу возглавил "Селтик" летом 2021-го.