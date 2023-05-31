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Менеджер Селтика – главный претендент на должность главного тренера Тоттенхэма

Англия
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Менеджер Селтика – главный претендент на должность главного тренера Тоттенхэма

Фото: twitter.com/CelticFC

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Менеджер "Селтика" Анге Постекоглу считается главным претендентом на должность главного тренера "Тоттенхэма", сообщает Sky Sports. Он сменил Арне Слота, после того как он продлил контракт с "Фейноордом".

"Селтик" имеет шансы завоевать требл в этом сезоне, после победы в шотландской Премьер-лиге и Кубке лиги. Впереди финал Кубка Шотландии с "Инвернесс" 3-го июня.

Напомним, что "Тоттенхэмом" после увольнения Антонио Конте управлял Райан Мейсон. Постекоглу возглавил "Селтик" летом 2021-го.

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В статье: Селтик (Глазго) Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
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Источник:
skysports.com

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