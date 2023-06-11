Давид Райя близок к переходу в Тоттенхэм

"Тоттенхэм" находится в поисках нового голкипера, после того, как Уго Льорис решил покинуть клуб. Как сообщает Фабрицио Романо, "шпоры" почти согласовали контракт с голкипером "Брентфорда" Давидом Райя.

Вратарь не пройти сменить прописку, но решающим в этой сделке будет цена трансфера. "Пчелы" запросили 40 миллионов фунтов стерлингов за игрока. "Тоттенхэм" считает сумму слишком большой.

В этом сезоне Рая сыграл 39 матчей за "Брентфорд", пропустил 47 мячей и заработал 12 клиншитов.