  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Давид Райя близок к переходу в Тоттенхэм
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Давид Райя близок к переходу в Тоттенхэм

Англия
(1 голосов)

Контракт почти согласован, но цена для шпор высоковата

Давид Райя близок к переходу в Тоттенхэм

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" находится в поисках нового голкипера, после того, как Уго Льорис решил покинуть клуб. Как сообщает Фабрицио Романо, "шпоры" почти согласовали контракт с голкипером "Брентфорда" Давидом Райя.

Вратарь не пройти сменить прописку, но решающим в этой сделке будет цена трансфера. "Пчелы" запросили 40 миллионов фунтов стерлингов за игрока. "Тоттенхэм" считает сумму слишком большой.

В этом сезоне Рая сыграл 39 матчей за "Брентфорд", пропустил 47 мячей и заработал 12 клиншитов.

По теме
yellow-arrow
Ман Юнайтед готов продать Санчо этим летом за 60 млн
yellow-arrow
Арсенал собирается продлить контракт с вингером
yellow-arrow
Холанд в первом сезоне в Манчестер Сити выиграл АПЛ, ЛЧ и Золотую бутсу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Уго Льорис Брентфорд Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
twitter.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде