Лестер может назначить главным тренером ассистента Гвардиолы Мареску

"Лестер" рассматривает ассистента главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы Энцо Мареску в качестве менеджера первой команды. Представители Энцо провели позитивные переговоры с руководством "лисов".

Отмечается, что у "Лестера" есть также и другие кандидаты на рассмотрении.

Мареска также был кандидатом на освободившийся пост главного тренера "Селтика", пока в клубе не решили пригласить обратно Брендана Роджерса.

Мареска был главным тренером в большом футболе лишь однажды – он руководил "Пармой", откуда был уволен после 5 месяцев тренерства, осенью 2021-го.

При этом с молодежным составом "Манчестер Сити" Мареска имел успех. Он завоевал Премьер-лигу 2 в мае 2021-го.