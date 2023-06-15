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Лестер может назначить главным тренером ассистента Гвардиолы Мареску

Англия
(1 голосов)

Он не единственный кандидат

Лестер может назначить главным тренером ассистента Гвардиолы Мареску

Фото: mancity.com

Новина українською

"Лестер" рассматривает ассистента главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы Энцо Мареску в качестве менеджера первой команды. Представители Энцо провели позитивные переговоры с руководством "лисов".

Отмечается, что у "Лестера" есть также и другие кандидаты на рассмотрении.

Мареска также был кандидатом на освободившийся пост главного тренера "Селтика", пока в клубе не решили пригласить обратно Брендана Роджерса.

Мареска был главным тренером в большом футболе лишь однажды – он руководил "Пармой", откуда был уволен после 5 месяцев тренерства, осенью 2021-го.

При этом с молодежным составом "Манчестер Сити" Мареска имел успех. Он завоевал Премьер-лигу 2 в мае 2021-го.

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В статье: Энцо Мареска Пеп Гвардиола Лестер Сити
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Источник:
talksport.com

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