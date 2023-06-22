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Бейл про фінал ЛЧ у Києві: Говорив із гравцями Ліверпуля. Їм було важко заснути, вони нервували, хоча грали краще за нас

Англия
(1 голосов)

У "красных" были проблемы с уверенностью

Бейл про фінал ЛЧ у Києві: Говорив із гравцями Ліверпуля. Їм було важко заснути, вони нервували, хоча грали краще за нас

bale

Новина українською

Гарет Бэйл рассказал о финале Лиги чемпионов в Киеве. Нападающий объяснил, почему у англичан было столько ошибок.

"Я помню, как говорил с игроками "Ливерпуля" перед первым финалом Лиги чемпионов, в котором мы встретились.

Им было трудно заснуть, они нервничали... У нас был другой настрой. Мы думали только о победе, тем более в финале, несмотря на то, что они на тот момент играли лучше нас", – сказал бывший нападающий "Реала".

Напомним, что Бэйл в том матче оформил дубль. Он пробил через себя с подачи Марсело и прошил дальним ударом Кариуса.

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В статье: Гарет Бэйл Лига чемпионов Ливерпуль
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