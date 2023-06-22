Бейл про фінал ЛЧ у Києві: Говорив із гравцями Ліверпуля. Їм було важко заснути, вони нервували, хоча грали краще за нас

Гарет Бэйл рассказал о финале Лиги чемпионов в Киеве. Нападающий объяснил, почему у англичан было столько ошибок.

"Я помню, как говорил с игроками "Ливерпуля" перед первым финалом Лиги чемпионов, в котором мы встретились.

Им было трудно заснуть, они нервничали... У нас был другой настрой. Мы думали только о победе, тем более в финале, несмотря на то, что они на тот момент играли лучше нас", – сказал бывший нападающий "Реала".