  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Борнмут объявил о подписании Клюйверта. Он трижды был в аренде из Ромы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Борнмут объявил о подписании Клюйверта. Он трижды был в аренде из Ромы

Англия
(1 голосов)

Контракт на 5 лет

Борнмут объявил о подписании Клюйверта. Он трижды был в аренде из Ромы

Фото: twitter.com

Новина українською

"Борнмут" официально объявил о трансфере Джастина Клюйверта из "Ромы". Вингер подписал контракт на 5 лет.

Сообщается, что "вишни" заплатят 9,5 миллионов фунтов, ещё 850 тысяч "римляне" получат в виде бонусов.

После 2020-го Клюйверт выступал в аренде за "Лейпциг", "Ниццу" и "Валенсию".

В минувшем сезоне Клюйверт провел за "Валенсию" 29 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 14 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Зарплата не монструозная: Известны детали трансфера Тонали в Ньюкасл
yellow-arrow
Челси покупает нового Дрогба. Это форвард Вильярреала с 13-ю голами в прошлом сезоне
yellow-arrow
У Соболя новые хозяева: Владельцы Челси купили контрольный пакет акций Страсбура
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим) Борнмут Джастин Клюйверт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
afcb.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде