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Борнмут объявил о подписании Клюйверта. Он трижды был в аренде из Ромы
Контракт на 5 лет
Фото: twitter.com
"Борнмут" официально объявил о трансфере Джастина Клюйверта из "Ромы". Вингер подписал контракт на 5 лет.
Сообщается, что "вишни" заплатят 9,5 миллионов фунтов, ещё 850 тысяч "римляне" получат в виде бонусов.
После 2020-го Клюйверт выступал в аренде за "Лейпциг", "Ниццу" и "Валенсию".
В минувшем сезоне Клюйверт провел за "Валенсию" 29 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 14 миллионов евро.
June 23, 2023
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Источник:afcb.co.uk
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