Борнмут объявил о подписании Клюйверта. Он трижды был в аренде из Ромы

"Борнмут" официально объявил о трансфере Джастина Клюйверта из "Ромы". Вингер подписал контракт на 5 лет.

Сообщается, что "вишни" заплатят 9,5 миллионов фунтов, ещё 850 тысяч "римляне" получат в виде бонусов.

После 2020-го Клюйверт выступал в аренде за "Лейпциг", "Ниццу" и "Валенсию".

В минувшем сезоне Клюйверт провел за "Валенсию" 29 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 14 миллионов евро.