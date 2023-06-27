Интер арендует Лукаку. Челси хочет, чтобы в контракте было обязательство выкупа

"Интер" собирается прендовать на Ромелу Лукаку еще на сезон с правом выкупа. Чтобы приобрести контракт бельгийца придется заплатить 30 миллионов евро.

В клубе есть ощущение, что сделка будет согласована. При этом "Челси" настаивал, чтобы в соглашении было обязательство выкупа, но "нерадзурри" вряд ли согласятся.

Ранее сообщалось, что "Интер" не собирается снова арендовать Ромелу из-за плохой игры.

В минувшем сезоне Лукаку провел за "Челси" 37 поединков, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.