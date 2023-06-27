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Интер арендует Лукаку. Челси хочет, чтобы в контракте было обязательство выкупа
Ромелу отказался уходить в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" собирается прендовать на Ромелу Лукаку еще на сезон с правом выкупа. Чтобы приобрести контракт бельгийца придется заплатить 30 миллионов евро.
В клубе есть ощущение, что сделка будет согласована. При этом "Челси" настаивал, чтобы в соглашении было обязательство выкупа, но "нерадзурри" вряд ли согласятся.
Ранее сообщалось, что "Интер" не собирается снова арендовать Ромелу из-за плохой игры.
В минувшем сезоне Лукаку провел за "Челси" 37 поединков, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.
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