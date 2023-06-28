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Джеймс Маддисон станет вторым новичком Тоттенхэма в летнее межсезонье
Шпоры заплатят за хавбека Лестера 40 млн фунтов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Тоттенхэм” находится в шаге от официального подтверждения трансфера Джеймса Маддисона.
Атакующий хавбек “Лестера” в среду пройдет медосмотр и станет вторым новичком “Тоттенхэма” под руководством нового тренера Анге Постекоглу.
“Шпоры” заплатят за 26-летнего Маддисона 40 млн фунтов, также в соглашении будут предусмотрены дополнительные бонусы. Сам Маддисон будет получать в “Тоттенхэме” 170 000 фунтов в неделю, информирует The Telegraph.
Во вторник “Тоттенхэм” оформил свой первый трансфер в межсезонье, подписав за 16 млн фунтов вратаря “Эмполи” Гульермо Викарио.
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