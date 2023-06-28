Джеймс Маддисон станет вторым новичком Тоттенхэма в летнее межсезонье

“Тоттенхэм” находится в шаге от официального подтверждения трансфера Джеймса Маддисона.

Атакующий хавбек “Лестера” в среду пройдет медосмотр и станет вторым новичком “Тоттенхэма” под руководством нового тренера Анге Постекоглу.

“Шпоры” заплатят за 26-летнего Маддисона 40 млн фунтов, также в соглашении будут предусмотрены дополнительные бонусы. Сам Маддисон будет получать в “Тоттенхэме” 170 000 фунтов в неделю, информирует The Telegraph.

Во вторник “Тоттенхэм” оформил свой первый трансфер в межсезонье, подписав за 16 млн фунтов вратаря “Эмполи” Гульермо Викарио.