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Джеймс Маддисон станет вторым новичком Тоттенхэма в летнее межсезонье

Англия
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Шпоры заплатят за хавбека Лестера 40 млн фунтов

Джеймс Маддисон станет вторым новичком Тоттенхэма в летнее межсезонье

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Тоттенхэм” находится в шаге от официального подтверждения трансфера Джеймса Маддисона.

Атакующий хавбек “Лестера” в среду пройдет медосмотр и станет вторым новичком “Тоттенхэма” под руководством нового тренера Анге Постекоглу.

“Шпоры” заплатят за 26-летнего Маддисона 40 млн фунтов, также в соглашении будут предусмотрены дополнительные бонусы. Сам Маддисон будет получать в “Тоттенхэме” 170 000 фунтов в неделю, информирует The Telegraph.

Во вторник “Тоттенхэм” оформил свой первый трансфер в межсезонье, подписав за 16 млн фунтов вратаря “Эмполи” Гульермо Викарио.

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В статье: Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Лестер Сити Джеймс Мэддисон
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Источник:
The Telegraph

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