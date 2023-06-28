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Официально: Тоттенхэм подписал Джеймса Мэддисона из вылетевшего Лестера
Второй трансфер этого лета для "шпор"
Фото: twitter.com/LCFC
"Тоттенхэм" объявил о подписании полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона. "Шпоры" отдали за игрока 40 миллионов фунтов.
Сообщается, что контракт подписан до лета 2028-го.
Ранее стало известно о пожписании голкипера "Эмполи" Гульельмо Викарио за 20 миллионов евро.
В минувшем сезоне Мэддисон провел за "Лестер" 32 поединка, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего англичанина в 60 миллионов евро.
He's here ???? pic.twitter.com/Y6tkeqd0C2— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 28, 2023
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