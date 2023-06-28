Официально: Тоттенхэм подписал Джеймса Мэддисона из вылетевшего Лестера

"Тоттенхэм" объявил о подписании полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона. "Шпоры" отдали за игрока 40 миллионов фунтов.

Сообщается, что контракт подписан до лета 2028-го.

Ранее стало известно о пожписании голкипера "Эмполи" Гульельмо Викарио за 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мэддисон провел за "Лестер" 32 поединка, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего англичанина в 60 миллионов евро.