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Официально: Тоттенхэм подписал Джеймса Мэддисона из вылетевшего Лестера

Англия
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Второй трансфер этого лета для "шпор"

Официально: Тоттенхэм подписал Джеймса Мэддисона из вылетевшего Лестера

Фото: twitter.com/LCFC

Новина українською

"Тоттенхэм" объявил о подписании полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона. "Шпоры" отдали за игрока 40 миллионов фунтов.

Сообщается, что контракт подписан до лета 2028-го.

Ранее стало известно о пожписании голкипера "Эмполи" Гульельмо Викарио за 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мэддисон провел за "Лестер" 32 поединка, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего англичанина в 60 миллионов евро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Лестер Сити Джеймс Мэддисон
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