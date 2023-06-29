Хавертц: Рад перейти в клуб с большой историей 

Экс-игрок “Челси” Кай Хавертц дал свое первое интервью пресс-службе “Арсенала” после перехода в новый клуб. О трансфере атакующего хавбека сборной Германии в “Арсенал” за 62+3 млн фунтов было объявлено вчера.

“Я очень доволен. Рад присоединится к этому потрясающему клубу с большой историей. Надеюсь, что мы вместе добьемся больших побед. Не могу дождаться встречи с игроками и персоналом “Арсенала”.

“Семейная атмосфера “Арсенала” – одна из главных особенностей команды в последние сезоны, из-за этого “Арсеналу” всегда было сложно противостоять. Думаю, вне поля это тоже чувствуется. Это команда с сильной психологией, также здесь много талантливых футболистов, которым есть куда расти”.

“Лига чемпионов – это особенный турнир, каждому футболисту нравится в ней играть. Мне повезло выиграть этот трофей, и это были лучшие ощущения. Так что не дождусь матчей “Арсенала” в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне. Надеюсь, что я привнесу команде хорошие качества, и мы поборемся за турнир”, – сказал Хавертц.