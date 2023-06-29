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Хавертц: Рад перейти в клуб с большой историей 

Англия
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Новичок Арсенала поделился своими первыми эмоциями

Хавертц: Рад перейти в клуб с большой историей 

Фото: twitter.com/Arsenal/Автор - невідомий

UA-Футбол
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Экс-игрок “Челси” Кай Хавертц дал свое первое интервью пресс-службе “Арсенала” после перехода в новый клуб. О трансфере атакующего хавбека сборной Германии в “Арсенал” за 62+3 млн фунтов было объявлено вчера.

“Я очень доволен. Рад присоединится к этому потрясающему клубу с большой историей. Надеюсь, что мы вместе добьемся больших побед. Не могу дождаться встречи с игроками и персоналом “Арсенала”.

“Семейная атмосфера “Арсенала” – одна из главных особенностей команды в последние сезоны, из-за этого “Арсеналу” всегда было сложно противостоять. Думаю, вне поля это тоже чувствуется. Это команда с сильной психологией, также здесь много талантливых футболистов, которым есть куда расти”.

“Лига чемпионов – это особенный турнир, каждому футболисту нравится в ней играть. Мне повезло выиграть этот трофей, и это были лучшие ощущения. Так что не дождусь матчей “Арсенала” в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне. Надеюсь, что я привнесу команде хорошие качества, и мы поборемся за турнир”, – сказал Хавертц.

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Микель Артета Челси (Лондон) АПЛ Кай Хавертц
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Источник:
FC Arsenal

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