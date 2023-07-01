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Хавертц - самый высокооплачиваемый игрок Арсенала

Англия
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Зарплата будет составлять около 20 млн фунтов в год

Хавертц - самый высокооплачиваемый игрок Арсенала

Фото: Арсенал

Новина українською

Кай Хавертц стал самым высокооплачиваемым игроком после присоединения к лондонскому клубу, об этом сообщает немецкий портал Bild. Его зарплата будет составлять около 20 млн фунтов в год.

Сообщается, что в сезоне 22/23 Томас Парти был игроком с самой большой заработной платой. Сумма составляла около 12 млн евро.

До этого "канониры" предлагали похожие контрактные суммы только Обамеянгу и Озилу.

Следующим возможным игроком, с которым новичок "Арсенала" разделит первенство по сумме персонального контракта может стать Деклан Райс. Bild сообщают, что Райс, как и Хаверц, будет получать около 20 миллионов евро в год.

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В статье: Арсенал (Лондон) Кай Хавертц
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Источник:
bild.de

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