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Хавертц - самый высокооплачиваемый игрок Арсенала
Зарплата будет составлять около 20 млн фунтов в год
Фото: Арсенал
Кай Хавертц стал самым высокооплачиваемым игроком после присоединения к лондонскому клубу, об этом сообщает немецкий портал Bild. Его зарплата будет составлять около 20 млн фунтов в год.
Сообщается, что в сезоне 22/23 Томас Парти был игроком с самой большой заработной платой. Сумма составляла около 12 млн евро.
До этого "канониры" предлагали похожие контрактные суммы только Обамеянгу и Озилу.
Следующим возможным игроком, с которым новичок "Арсенала" разделит первенство по сумме персонального контракта может стать Деклан Райс. Bild сообщают, что Райс, как и Хаверц, будет получать около 20 миллионов евро в год.
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