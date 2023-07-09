Твенте может арендовать вингера Манчестер Юнайтед

Нидерландский "Твенте" проявляет интерес к вингеру "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов Факундо Пельистри. Пока не ясно, какие планы "красных дьяволов" на этого футболиста.

В сезоне-2022/2023 Пельистри провел в общей сложности 11 матчей за "Манчестер Юнайтед", из них четыре - в АПЛ. Он перешел в состояние "красных дьяволов" в октябре 2020 года из уругвайского "Пеньяроля".

С того времени вингер дважды отправлялся в аренду в испанский "Алавес", где провел вторую часть сезона-2020/2021 и сезон-2021/2022. Контракт Пельистри с Манчестер Юнайтед действует до июня 2025 года.