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Твенте может арендовать вингера Манчестер Юнайтед

Англия
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Клуб определил его как приоритетную трансферную цель

Твенте может арендовать вингера Манчестер Юнайтед

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Нидерландский "Твенте" проявляет интерес к вингеру "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов Факундо Пельистри. Пока не ясно, какие планы "красных дьяволов" на этого футболиста.

В сезоне-2022/2023 Пельистри провел в общей сложности 11 матчей за "Манчестер Юнайтед", из них четыре - в АПЛ. Он перешел в состояние "красных дьяволов" в октябре 2020 года из уругвайского "Пеньяроля".

С того времени вингер дважды отправлялся в аренду в испанский "Алавес", где провел вторую часть сезона-2020/2021 и сезон-2021/2022. Контракт Пельистри с Манчестер Юнайтед действует до июня 2025 года.

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В статье: Манчестер Юнайтед Твенте (Энсхеде)
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Источник:
Daily Mail

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