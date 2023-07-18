Теперь официально. Бывшая звезда Шахтера переподписал контракт с лондонским клубом

Бывший вингер донецкого "Шахтера" Виллиан продолжит выступать в Английской Премьер-лиге. Бразилец подписал новый контракт с "Фулхэмом".

Как сообщает официальный сайт "дачников", новое соглашение заключено до следующего лета с возможностью продления еще на один сезон.

“Я совершенно счастлив. Рад подписать еще один годовой контракт с "Фулхэмом". Счастлив продолжать работу, которую я проделывал в прошлом сезоне со всеми моими товарищами по команде и со всем клубом. Я думаю, что этот клуб может сделать еще лучше в этом сезоне, поэтому я рад продолжить это удивительное происшествие”, - прокомментировал свое решение Виллиан.

Бразилец присоединился к "Фулхэму" летом прошлого года на правах свободного агента. За один сезон в Лондоне он провел 30 матчей, в котором отличился 10 результативными действиями (5+5).

Напомним, что ранее он выступал за другие лондонские команды – "Челси" и "Арсенал". Кроме этого, в 2007-2013 годах играл в составе донецкого "Шахтера".