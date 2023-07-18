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Теперь официально. Бывшая звезда Шахтера переподписал контракт с лондонским клубом
Остается "дачником"
Фото: ФК Фулгем
Бывший вингер донецкого "Шахтера" Виллиан продолжит выступать в Английской Премьер-лиге. Бразилец подписал новый контракт с "Фулхэмом".
Как сообщает официальный сайт "дачников", новое соглашение заключено до следующего лета с возможностью продления еще на один сезон.
Never in doubt. ✍️????#WillianStays ???????? pic.twitter.com/u3n3yj7yws— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 17, 2023
“Я совершенно счастлив. Рад подписать еще один годовой контракт с "Фулхэмом". Счастлив продолжать работу, которую я проделывал в прошлом сезоне со всеми моими товарищами по команде и со всем клубом. Я думаю, что этот клуб может сделать еще лучше в этом сезоне, поэтому я рад продолжить это удивительное происшествие”, - прокомментировал свое решение Виллиан.
Бразилец присоединился к "Фулхэму" летом прошлого года на правах свободного агента. За один сезон в Лондоне он провел 30 матчей, в котором отличился 10 результативными действиями (5+5).
Напомним, что ранее он выступал за другие лондонские команды – "Челси" и "Арсенал". Кроме этого, в 2007-2013 годах играл в составе донецкого "Шахтера".
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