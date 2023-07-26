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ТМ. Манчестер Сити вновь переиграл Баварию

Англия
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На гол Макати мюнхенцы ответили мячом Тиля, но последнее слово осталось за Лапортом

ТМ. Манчестер Сити вновь переиграл Баварию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Для “Баварии” и “Манчестер Сити” сегодняшний матч лишь вторым в предсезонке, поэтому по интенсивности игра мало напоминала четвертьфинальную битву команд в Лиге чемпионов 2022/23. Однако поединок все равно получился любопытным.

“Манчестер Сити” начал матч без Холанда и Де Брюйне, но с Джоном Стоунзом, который вновь выполнял роль либеро, и единственным летним новичком Матео Ковачичем. Также в старте “горожан” вышел 20-летний воспитанник Джеймс Макати, успешно поигравший в прошлом сезоне в аренде в “Шеффилд Юнайтед”. У “Баварии” нужно было обратить внимание на центрхава Конрада Лаймера. Харри Кейн остается в “Тоттенхэме”, поэтому “Рекордмайстер” продолжает играть без чистых форвардов.

“Манчестер Сити” в первом тайме действовал в своем стиле, медленно разыгрывая мяч за счет преимущества в центре поля. “Бавария” старалась прессинговать, и при отборе сразу проводить свои быстрые атаки. В итоге у чемпиона Германии было больше шансов и ударов (пару сейвов выполнил Эдерсон, после удара Сане со штрафного его спасла перекладина), но свой гол забил “Манчестер Сити”. Уокер выполнил прекрасный пас между линиями на Льюиса, 18-летний хавбек легко обыграл опытного Упамекано и выполнил пас под удар Альваресу. С выстрелом аргентинца Зоммер справился, но не с добиванием Макати.

После серии замен в перерыве качество игры предсказуемо упало, Садио Мане, которым в скором времени может оказаться в Саудовской Аравии, запомнился только смехотворной попыткой заработать пенальти. Но во второй половине второго тайма команды оживились. Больше шансов было у “Сити”, но теперь против течения игры забила уже “Бавария”. Кратциг выполнил прострел с фланга, Ваннер пробил в Эдерсона, а на добивании был Тиль.

Равновесие в счете продержалось всего шесть минут. Многолетний резервист Нойера Свен Ульрайх выполнил парочку эффектных сейвов, но добиванием Лапорта после прохода и удара Фодена он уже справится не смог.

2:1 – “Манчестер Сити” сыграет 30 июля спарринг с “Атлетико”, а уже шестого августа проведет матч Суперкубка Англии против “Арсенала”. У “Баварии” до своего Суперкубка (12 августа) запланировано еще три контрольных матча: “Кавасаки”, “Ливерпуль” и “Монако”.

Товарищеский матч, Токио, “Национальный стадион”, 65049 зрителей

“Бавария” – “Манчестер Сити” 1:2

Голы: Тель 82 – Макати 21, Лапорт 86

“Бавария”: Зоммер (Ульрайх 46) – Мазрауи (Сарр 46), Павар (Тиквич 46), Упамекано (Станишич 46), Дэвис (Кратциг 46) – Киммих (Горетцка 46), Лаймер (Гравенберх 46) – Сане (Мане 46), Мусиала (Видович 46, Ибрахимович 83), Коман (Ваннер 46, Павлович 83) – Гнабри (Тель 46)

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аке (Аканджи 21), Диаш (Родри 46), Стоунз (Бобб 46), Уокер (Канселу 46) – Ковачич (Филлипс 46), Льюис (Лапорт 46) – Грилиш (Гомес 46), Макати (Фоден 46), Бернарду Силва (Перроне 72) – Альварес (Холанд 46)

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Бавария - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Садио Мане товарищеские матчи Эрлинг Холанд
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