Аль-Иттифак сделал фото Хендерсона черно-белым, чтобы не было видно радужной повязки

"Аль-Иттифак" наложил черно-белый фильтр на фотографию Джордана Хендерсона в "Ливерпуле", чтобы нельзя было разобрать радужную капитанскую повязку. Футболист подписал контракт на 3 года.

"Аль-Иттифак" поприветствовал Джордана Хендерсона специальным роликом в социальных сетях, в котором использовались фото Джордана Хендерсона. Одну из фотографий в клубе окрасили в черно-белый, чтобы нельзя было разобрать радужную повязку.

Хендерсон не хотел переходить в саудовский клуб, так как рассчитывал выступить на Евро-2024. Бывший капитан "Ливерпуля" передумал, после того как ему предложили зарплату в 4 раза больше, чем он получал в "Ливерпуле".