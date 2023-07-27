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Аль-Иттифак сделал фото Хендерсона черно-белым, чтобы не было видно радужной повязки

Англия
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Аль-Иттифак сделал фото Хендерсона черно-белым, чтобы не было видно радужной повязки

Фото: news.sky.com

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"Аль-Иттифак" наложил черно-белый фильтр на фотографию Джордана Хендерсона в "Ливерпуле", чтобы нельзя было разобрать радужную капитанскую повязку. Футболист подписал контракт на 3 года.

Аль-Иттифак сделал фото Хендерсона черно-белым, чтобы не было видно радужной повязки - изображение 1

"Аль-Иттифак" поприветствовал Джордана Хендерсона специальным роликом в социальных сетях, в котором использовались фото Джордана Хендерсона. Одну из фотографий в клубе окрасили в черно-белый, чтобы нельзя было разобрать радужную повязку.

Хендерсон не хотел переходить в саудовский клуб, так как рассчитывал выступить на Евро-2024. Бывший капитан "Ливерпуля" передумал, после того как ему предложили зарплату в 4 раза больше, чем он получал в "Ливерпуле".

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В статье: Джордан Хендерсон Аль-Иттифак (Даммам)
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Источник:
news.sky.com

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