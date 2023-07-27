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Аль-Иттифак сделал фото Хендерсона черно-белым, чтобы не было видно радужной повязки
Эффектное представление новичка
Фото: news.sky.com
"Аль-Иттифак" наложил черно-белый фильтр на фотографию Джордана Хендерсона в "Ливерпуле", чтобы нельзя было разобрать радужную капитанскую повязку. Футболист подписал контракт на 3 года.
"Аль-Иттифак" поприветствовал Джордана Хендерсона специальным роликом в социальных сетях, в котором использовались фото Джордана Хендерсона. Одну из фотографий в клубе окрасили в черно-белый, чтобы нельзя было разобрать радужную повязку.
Хендерсон не хотел переходить в саудовский клуб, так как рассчитывал выступить на Евро-2024. Бывший капитан "Ливерпуля" передумал, после того как ему предложили зарплату в 4 раза больше, чем он получал в "Ливерпуле".
مزيج فاخر ???????????????????????????? في معقل فارس الدهناء ????❤️— نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 27, 2023
#هندرسون_اتفاقي pic.twitter.com/QyimVY6K6x
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