Клопп - об уходе Хендерсона: Он знал, что мы хотели его сохранить

Многолетний капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон завершил переход в саудовский "Аль-Иттифак", где будет зарабатывать 700 тысяч фунтов в неделю.

Тренер мерсисайдцев Юрген Клопп не стал скрывать своего удивления по этому поводу.

"Удивлен ли я тем, что Джордан захотел уйти? Конечно! Мы сотрудничали восемь лет" - цитирует немца Daily Mail.

"Он знал нашу позицию. Он знал, что мы хотели его сохранить, но не собирались ставить палки в колеса, если вдруг он изъявит желание уйти. Отсюда и моя реакция.

Джордан будет скучать по нам, а мы по нему. Но мы должны идти дальше, и мы пойдем. Это понятно".