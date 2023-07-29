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Клопп - об уходе Хендерсона: Он знал, что мы хотели его сохранить
Впрочем, наставник не унывает
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrew Powell/Liverpool FC
Многолетний капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон завершил переход в саудовский "Аль-Иттифак", где будет зарабатывать 700 тысяч фунтов в неделю.
Тренер мерсисайдцев Юрген Клопп не стал скрывать своего удивления по этому поводу.
"Удивлен ли я тем, что Джордан захотел уйти? Конечно! Мы сотрудничали восемь лет" - цитирует немца Daily Mail.
"Он знал нашу позицию. Он знал, что мы хотели его сохранить, но не собирались ставить палки в колеса, если вдруг он изъявит желание уйти. Отсюда и моя реакция.
Джордан будет скучать по нам, а мы по нему. Но мы должны идти дальше, и мы пойдем. Это понятно".
Напомним, помимо Хендерсона курсом "Ливерпуль - Саудовская Аравия" этим летом отбыли Фабиньо и Роберто Фирмино.
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