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ТМ. Челси без Мудрика обыграл Фулхэм
Синие свои голы забили в первом тайме
Фото: twitter.com/ChelseaFC/Автор - невідомий
Подготовка “Челси” к новому сезону выходит на финишную напрямую. В предпоследнем спарринге перед стартом АПЛ команда Маурисио Почеттино уверенно переиграла “Фулхэм”.
Михаил Мудрик в предыдущих двух товарищеских матчах играл по 45 минут, но в игре с “дачниками” украинец на поле не появился.
Все свои голы “Челси” забил в первом тайме. Сначала Тьяго Силва замкнул подачу с углового Чилвелла, а затем Нкунку сыграл на добивании после соло и удара Чуквуэмеки. Для новачка “Челси” этот гол стал третьим в четырех спаррингах.
Свой последний товарищеский матч “Челси” сыграет третьего августа с “Боруссией” Дортмунд. 13 августа команда Маурисио Почеттино откроет новый сезон АПЛ домашней игрой с “Ливерпулем”.
Товарищеский матч. “FedEx Филд”, Ландовер, Мэриленд
“Челси” – “Фулхэм” 2:0
Голы: Силва 19, Нкунку 40
“Челси”: Слонина (Бергстрем 61) – Густо (Джеймс 46), Силва (Чалоба 46, Гилхрист 60), Хамфрис (Колуилл 46), Чилвелл (Кукурелья 46) – Сантос (Казадеи 48), Фернандес (Галлахер 58) – Стерлинг (Джексон 49), Чуквуэмекка (Анжело 48), Нкунку (Холл 61) – Барстоу (Маатсен 50)
“Фулхэм”: Лено – Де Фугореллос (Басси 46), Робинсон, Диоп, Тете (Мбабу 66) – Лукич (Харрис 81), Харрисон Рид (Стансфилд 81) – Виллиан (Перейра 66), Кэйрни (Декордова-Рид 18), Уилсон (Дибли-Диас 81) – Винисиус (Хименес 46)
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