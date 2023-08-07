  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Луис Диас забил эффектный гол пяткой в последнем спарринге Ливерпуля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луис Диас забил эффектный гол пяткой в последнем спарринге Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

Доминик Собослаи отметился ассистом

Луис Диас забил эффектный гол пяткой в последнем спарринге Ливерпуля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Ливерпуль” закончил подготовку к старту нового сезона победой над немецким “Дармштадтом” в спарринге (3:1).

По голу забили Мохамед Салах, Диогу Жота и Луис Диас.

Гол колумбийца получился самым красивым. Новичок “Ливерпуля” Доминик Собослаи выполнил подачу с угла поля, а Диас в прыжке переправил мяч в ворота пяткой.

Состав “Ливерпуля”: Алиссон – Александер-Арнольд (Джонс 74), Конате (Матип 60), ван Дейк (Гомес 61), Робертсон (Цимикас 60) – Собослаи (Эллиотт 61), Мак Аллистер (Квансо 75), Гакпо (Макконелл 74) – Салах (Доук 61), Жота (Нуньес 61), Диас (Скэнлон 74)

“Красные” в первом туре АПЛ сыграют на выезде с “Челси”. Матч состоится 13 августа.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед хочет как можно скорее продать Фреда и ван де Бека. Мактоминея в Вест Хэм отдавать отказались
yellow-arrow
Мудрик похвастался фото с легендой Челси, который в феврале расхваливал украинца. ФОТО
yellow-arrow
Цыганык: К Русину есть интерес из Англии, но он не является предметным
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ Ливерпуль Доминик Собослаи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде