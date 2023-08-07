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Луис Диас забил эффектный гол пяткой в последнем спарринге Ливерпуля
Доминик Собослаи отметился ассистом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Ливерпуль” закончил подготовку к старту нового сезона победой над немецким “Дармштадтом” в спарринге (3:1).
По голу забили Мохамед Салах, Диогу Жота и Луис Диас.
Гол колумбийца получился самым красивым. Новичок “Ливерпуля” Доминик Собослаи выполнил подачу с угла поля, а Диас в прыжке переправил мяч в ворота пяткой.
Sensational from @LuisFDiaz19 ???? pic.twitter.com/3ZYB9Uh4zR— Liverpool FC (@LFC) August 7, 2023
Состав “Ливерпуля”: Алиссон – Александер-Арнольд (Джонс 74), Конате (Матип 60), ван Дейк (Гомес 61), Робертсон (Цимикас 60) – Собослаи (Эллиотт 61), Мак Аллистер (Квансо 75), Гакпо (Макконелл 74) – Салах (Доук 61), Жота (Нуньес 61), Диас (Скэнлон 74)
“Красные” в первом туре АПЛ сыграют на выезде с “Челси”. Матч состоится 13 августа.
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