Луис Диас забил эффектный гол пяткой в последнем спарринге Ливерпуля

“Ливерпуль” закончил подготовку к старту нового сезона победой над немецким “Дармштадтом” в спарринге (3:1).

По голу забили Мохамед Салах, Диогу Жота и Луис Диас.

Гол колумбийца получился самым красивым. Новичок “Ливерпуля” Доминик Собослаи выполнил подачу с угла поля, а Диас в прыжке переправил мяч в ворота пяткой.

Состав “Ливерпуля”: Алиссон – Александер-Арнольд (Джонс 74), Конате (Матип 60), ван Дейк (Гомес 61), Робертсон (Цимикас 60) – Собослаи (Эллиотт 61), Мак Аллистер (Квансо 75), Гакпо (Макконелл 74) – Салах (Доук 61), Жота (Нуньес 61), Диас (Скэнлон 74)

“Красные” в первом туре АПЛ сыграют на выезде с “Челси”. Матч состоится 13 августа.