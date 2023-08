Челси выбрал нового капитана команды

Защитник "Челси" Рис Джеймс назначен новым капитаном команды. Об этом сообщает официальный сайт "синих".

Джеймс является воспитанником лондонцев - он находится в системе клуба с шести лет. За первую команду "Челси" он отыграл 147 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 20 результативных передач.

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино дал комментарий по этому поводу.

It just looks right. ???? pic.twitter.com/K2z74Sypiz