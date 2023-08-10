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Челси выбрал нового капитана команды
Он находится в системе клуба с раннего детства
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Челси" Рис Джеймс назначен новым капитаном команды. Об этом сообщает официальный сайт "синих".
Джеймс является воспитанником лондонцев - он находится в системе клуба с шести лет. За первую команду "Челси" он отыграл 147 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 20 результативных передач.
"Я так счастлив взять на себя эту роль и ответственность. Знаю, что это большая ответственность, потому что в прошлом у нас были великие капитаны, но я очень рад. Я провёл в "Челси" почти всю свою жизнь. Я начал здесь, когда мне было шесть лет, и с трудом прошёл через Академию. Но пойти дальше и стать капитаном - это великолепное чувство для меня и моей семьи", - сказал Джеймс.
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино дал комментарий по этому поводу.
"Это решение было принято мной и клубом. Мы очень довольны, что Рис будет капитаном команды в этом сезоне.
Он подает пример, и его отношение и преданность "Челси" были ясны на протяжении предсезонного периода. Он с гордостью носил повязку на протяжении летнего турне и продолжит вести нашу команду, используя собственный подход и идеи", - подчеркнул Почеттино.
It just looks right. ???? pic.twitter.com/K2z74Sypiz— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 9, 2023
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