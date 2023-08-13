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АПЛ. Челси – Ливерпуль 1:1. Все в атаку!
Торжество открытого футбола
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ, 1-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
"Челси" – "Ливерпуль" 1:1
Голы: Дисаси (37) – Диас (18)
На 31-й и 40-й минутах голы Салаха и Чилвелла соответственно отменили после просмотров повторов на системе VAR. И Мохамед, и Бенджамин угодили в офсайд
"Челси": Санчес – Дисаси, Силва, Колвилл – Джеймс (Гюсто, 76), Фернандес, Галлахер, Чилвелл (Угочукву, 90) – Стерлинг (Мудрик, 81), Чуквуэмека (Матсен, 81) – Джексон
"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Собослаи, Макаллистер, Гакпо (Джонс, 66) – Салах (Эллиотт, 77), Жота (Нуньес, 66), Диас (Доак, 77)
Предупреждения: Чуквуэмека (4), Фернандес (32), Джексон (85) – Жота (32), Александер-Арнольд (68), Макаллистер (89)
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