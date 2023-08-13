АПЛ. Челси – Ливерпуль 1:1. Все в атаку!

АПЛ, 1-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Челси" – "Ливерпуль" 1:1

Голы: Дисаси (37) – Диас (18)

На 31-й и 40-й минутах голы Салаха и Чилвелла соответственно отменили после просмотров повторов на системе VAR. И Мохамед, и Бенджамин угодили в офсайд

"Челси": Санчес – Дисаси, Силва, Колвилл – Джеймс (Гюсто, 76), Фернандес, Галлахер, Чилвелл (Угочукву, 90) – Стерлинг (Мудрик, 81), Чуквуэмека (Матсен, 81) – Джексон

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Собослаи, Макаллистер, Гакпо (Джонс, 66) – Салах (Эллиотт, 77), Жота (Нуньес, 66), Диас (Доак, 77)

Предупреждения: Чуквуэмека (4), Фернандес (32), Джексон (85) – Жота (32), Александер-Арнольд (68), Макаллистер (89)