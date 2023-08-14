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Борнмут объявил о переходе защитника Норвича
Игрок подписал полноценный контракт с вишнями
Фото: afcb.co.uk
Защитник "Норвича" Макс Ааронс сменил английский клуб. 23-летний англичанин стал игроком "Борнмута", сообщает официальный сайт команды.
Макс заключил контракт с "вишнями", рассчитанный до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 7 миллионов фунтов + 3,5 миллиона бонусов. В "Борнмуте" он будет выступать под 37-м номером.
В минувшем сезоне Ааронс забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 48 матчах за "Норвич".
К слову, в составе "Борнмута" играет украинский центрбек Илья Забарный.
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