Борнмут объявил о переходе защитника Норвича

Защитник "Норвича" Макс Ааронс сменил английский клуб. 23-летний англичанин стал игроком "Борнмута", сообщает официальный сайт команды.

Макс заключил контракт с "вишнями", рассчитанный до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 7 миллионов фунтов + 3,5 миллиона бонусов. В "Борнмуте" он будет выступать под 37-м номером.

В минувшем сезоне Ааронс забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 48 матчах за "Норвич".

К слову, в составе "Борнмута" играет украинский центрбек Илья Забарный.