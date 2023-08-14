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Борнмут объявил о переходе защитника Норвича

Англия
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Игрок подписал полноценный контракт с вишнями

Борнмут объявил о переходе защитника Норвича

Фото: afcb.co.uk

Новина українською

Защитник "Норвича" Макс Ааронс сменил английский клуб. 23-летний англичанин стал игроком "Борнмута", сообщает официальный сайт команды.

Макс заключил контракт с "вишнями", рассчитанный до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 7 миллионов фунтов + 3,5 миллиона бонусов. В "Борнмуте" он будет выступать под 37-м номером.

В минувшем сезоне Ааронс забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 48 матчах за "Норвич".

К слову, в составе "Борнмута" играет украинский центрбек Илья Забарный.

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В статье: Борнмут Норвич Сити Макс Ааронс
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Источник:
afcb.co.uk

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