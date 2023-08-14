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АПЛ. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0. Выстраданная победа
"Вулвз" не воспользовался днем открытых дверей в защите "манкунианцев"
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, первый тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Саймон Хупер
"Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" 1:0
Гол: Рафаэль Варан 76
Манчестер Юнайтед: Онана – Уан-Биссака, Варан, Л. Мартинес (Линделеф 46), Шоу – Каземиро, Маунт (Эриксен 68) – Антони (Пельистри 77), Фернандеш, Гарначо (Санчо 68) – Рашфорд (Мактоминей 88)
Вулверхэмптон: Са – Семеду, Килман, Доусон, Аит-Нури (Буэну 77) – Матеус Нунес, Жуан Гомеш (Калайджич 88), Лемина – Нету, Сарабия (Хван 63), Кунья (Ф. Силва 77)
Предупреждения: Л. Мартинес 17 – Лемина 27, Аит-Нури 35, Нету 69, О'Нил 90+8 (за пределами поля)
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