  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0. Выстраданная победа
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0. Выстраданная победа

Англия
(1 голосов)

"Вулвз" не воспользовался днем открытых дверей в защите "манкунианцев"

АПЛ. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0. Выстраданная победа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-лига, первый тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Саймон Хупер

"Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" 1:0

Гол: Рафаэль Варан 76

Манчестер Юнайтед: Онана – Уан-Биссака, Варан, Л. Мартинес (Линделеф 46), Шоу – Каземиро, Маунт (Эриксен 68) – Антони (Пельистри 77), Фернандеш, Гарначо (Санчо 68) – Рашфорд (Мактоминей 88)

Вулверхэмптон: Са – Семеду, Килман, Доусон, Аит-Нури (Буэну 77) – Матеус Нунес, Жуан Гомеш (Калайджич 88), Лемина – Нету, Сарабия (Хван 63), Кунья (Ф. Силва 77)

Предупреждения: Л. Мартинес 17 – Лемина 27, Аит-Нури 35, Нету 69, О'Нил 90+8 (за пределами поля)

По теме
yellow-arrow
Кайседо: Мне не пришлось дважды думать, когда мне позвонили из Челси
yellow-arrow
Мудрик: Люди часто не понимают, с каким давлением сталкиваются профессиональные спортсмены
yellow-arrow
Зинченко: Конечно, хотел Мудрика видеть в футболке Арсенала, но это жизнь
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде