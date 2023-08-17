Эрлинг Холанд не забивает за Манчестер Сити в 5 финалах

"Манчестер Сити" обыграл "Севилью" (1:1, по пенальти – 5:4) в матче за Суперкубок УЕФА.

23-летний норвежский нападающий вчера выиграл свой 4-й трофей в составе английского клуба.

При этом Холанд не забил ни одного гола в пяти финальных играх.

В матчах с "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии, против "Ливерпуля" и "Арсенала" в Суперкубке Англии.

С "Интером" в Лиге Чемпионов и против "Севильи" в Суперкубке УЕФА.

Отметим, что в 53 играх в прошлом сезоне Эрлинг забил 52 мяча.