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Эрлинг Холанд не забивает за Манчестер Сити в 5 финалах

Англия
(1 голосов)

Голевая засуха у финалах

Эрлинг Холанд не забивает за Манчестер Сити в 5 финалах

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" обыграл "Севилью" (1:1, по пенальти – 5:4) в матче за Суперкубок УЕФА.

23-летний норвежский нападающий вчера выиграл свой 4-й трофей в составе английского клуба.

При этом Холанд не забил ни одного гола в пяти финальных играх.

В матчах с "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии, против "Ливерпуля" и "Арсенала" в Суперкубке Англии.

С "Интером" в Лиге Чемпионов и против "Севильи" в Суперкубке УЕФА.

Отметим, что в 53 играх в прошлом сезоне Эрлинг забил 52 мяча.

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В статье: Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
17.08.2023 в 09:45
ШО ОПЯТЬ Так Ерлінг класний результативний голіадор, утім без голів у "великих" матчах важко претендувати на звання найкращого... ЗМ Тут питання ШО ТО БУЛО Де Брюйне не було, чи суперник ДОБРЕ вивчив ДОБРЕ перекрив?
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