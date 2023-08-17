Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эрлинг Холанд не забивает за Манчестер Сити в 5 финалах
Голевая засуха у финалах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" обыграл "Севилью" (1:1, по пенальти – 5:4) в матче за Суперкубок УЕФА.
23-летний норвежский нападающий вчера выиграл свой 4-й трофей в составе английского клуба.
При этом Холанд не забил ни одного гола в пяти финальных играх.
В матчах с "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии, против "Ливерпуля" и "Арсенала" в Суперкубке Англии.
С "Интером" в Лиге Чемпионов и против "Севильи" в Суперкубке УЕФА.
Отметим, что в 53 играх в прошлом сезоне Эрлинг забил 52 мяча.
Популярное сейчас
- TSYGANGOD. Жирона в своих соцсетях восхитилась скоростью Цыганкова. ФОТО
- Неймар: Битва с Криштиану будет невероятной
- Манчестер Сити – Севилья. 1:1. Палмер сравнивает и оставляет Сити в игре – Видео
- 40-миллионный новичок Арсенала травмировал колено и выбыл на несколько месяцев
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО