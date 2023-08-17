СМИ: В новом контракте Бернарду Силвы будут отступные в размере 50 миллионов евро

По сообщениям El Chiringuito TV, в новом соглашении Силвы с Манчестер Сити будет прописана опция, согласно которой он сможет покинуть клуб за 50 миллионов евро следующим летом.

Как сообщалось ранее, Бернарду хотел перейти в Барселону, однако каталонский клуб не нашел финансов для оформления трансфера.

Бернарду согласился продлить контракт с "Манчестер Сити" до лета 2026 года. Срок его нынешнего соглашения рассчитан до лета 2025 года.

В прошлом сезоне, по итогам которого «Ман Сити» оформил требл, Силва забил 7 голов и сделал 7 результативных передач в 55 матчах за клуб во всех турнирах.