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СМИ: В новом контракте Бернарду Силвы будут отступные в размере 50 миллионов евро
Бернарду согласился продлить контракт с Манчестер Сити до лета 2026 года
Getty Images / Global Images Ukraine
По сообщениям El Chiringuito TV, в новом соглашении Силвы с Манчестер Сити будет прописана опция, согласно которой он сможет покинуть клуб за 50 миллионов евро следующим летом.
Как сообщалось ранее, Бернарду хотел перейти в Барселону, однако каталонский клуб не нашел финансов для оформления трансфера.
Бернарду согласился продлить контракт с "Манчестер Сити" до лета 2026 года. Срок его нынешнего соглашения рассчитан до лета 2025 года.
В прошлом сезоне, по итогам которого «Ман Сити» оформил требл, Силва забил 7 голов и сделал 7 результативных передач в 55 матчах за клуб во всех турнирах.
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