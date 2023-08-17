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СМИ: В новом контракте Бернарду Силвы будут отступные в размере 50 миллионов евро

Англия
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(1 голосов)

Бернарду согласился продлить контракт с Манчестер Сити до лета 2026 года

СМИ: В новом контракте Бернарду Силвы будут отступные в размере 50 миллионов евро

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

По сообщениям El Chiringuito TV, в новом соглашении Силвы с Манчестер Сити будет прописана опция, согласно которой он сможет покинуть клуб за 50 миллионов евро следующим летом.

Как сообщалось ранее, Бернарду хотел перейти в Барселону, однако каталонский клуб не нашел финансов для оформления трансфера.

Бернарду согласился продлить контракт с "Манчестер Сити" до лета 2026 года. Срок его нынешнего соглашения рассчитан до лета 2025 года.

В прошлом сезоне, по итогам которого «Ман Сити» оформил требл, Силва забил 7 голов и сделал 7 результативных передач в 55 матчах за клуб во всех турнирах.

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В статье: Манчестер Сити Бернарду Силва
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Источник:
elchiringuitotv

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Комментарии (1)
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Сергій Кравчук (Луцьк)
17.08.2023 в 15:23
талант, трудяга, чемпіон, достойний похвали та аплодисментів !
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