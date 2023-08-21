Стерлинг: Мы не использовали свои шансы, а Вест Хэм своими воспользовались

Полузащитник "Челси" Рахим Стерлинг поделился эмоциями после поражения от "Вест Хэма" (1:3) в матче 2-го тура АПЛ.

"Они использовали свои шансы и, в конце концов, заслужили это. Доминируя в игре на поле такого соперника, как "Вест Хэм", нужно использовать свои шансы. Пропущенный второй гол стал разочарованием, так как мы не использовали свои шансы, а они своими воспользовались. Мы доминировали в игре и были лучше готовы физически — нам лишь нужно избавиться от некоторой небрежности", — приводит слова Стерлинга ВВС.