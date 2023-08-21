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Стерлинг: Мы не использовали свои шансы, а Вест Хэм своими воспользовались
Доминируя на поле такого соперника, как Вест Хэм, нужно использовать свои шансы
Фото: chelseafc.com
Полузащитник "Челси" Рахим Стерлинг поделился эмоциями после поражения от "Вест Хэма" (1:3) в матче 2-го тура АПЛ.
"Они использовали свои шансы и, в конце концов, заслужили это. Доминируя в игре на поле такого соперника, как "Вест Хэм", нужно использовать свои шансы. Пропущенный второй гол стал разочарованием, так как мы не использовали свои шансы, а они своими воспользовались. Мы доминировали в игре и были лучше готовы физически — нам лишь нужно избавиться от некоторой небрежности", — приводит слова Стерлинга ВВС.
"Челси" после двух туров с 1 очком идет на 15-м месте в АПЛ. В следующем туре команда Маурисио Почеттино 25 августа дома сыграет с "Лутоном".
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