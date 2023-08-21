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Манчестер Сити договорился о трансфере звезды сборной Бельгии и Ренна
Отличная замена Мареза
Фото: Ligue 1 Uber Eats, Twitter
"Манчестер Сити" согласовал условия трансфера Жереми Доку с "Ренном". "Горожане" отдадут 65 миллионов евро с учетом бонусов за 21-летнего бельгийца.
Полузащитник прилетит в Манчестер во вторник, а его медосмотр запланирован на среду. "Сити" видит в Доку замену для Рияда Мареза, который покинул команду этим летом, перейдя в "Аль-Ахли".
В прошлом сезоне Доку провел за "Ренн" 35 поединков, забил 7 голов и отдал 1 результативный пас. У 21-летнего полузащитника уже 14 поединков и 2 гола за сборную Бельгии. Он играл на чемпионате мира в Катаре.
BREAKING: Jeremy Doku will fly to Manchester on Tuesday, with his #ManCity medical tests scheduled for Wednesday.— City Xtra (@City_Xtra) August 21, 2023
[via @sachatavolieri] https://t.co/cpgq1buvVO
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