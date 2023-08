Манчестер Сити договорился о трансфере звезды сборной Бельгии и Ренна

"Манчестер Сити" согласовал условия трансфера Жереми Доку с "Ренном". "Горожане" отдадут 65 миллионов евро с учетом бонусов за 21-летнего бельгийца.

Полузащитник прилетит в Манчестер во вторник, а его медосмотр запланирован на среду. "Сити" видит в Доку замену для Рияда Мареза, который покинул команду этим летом, перейдя в "Аль-Ахли".

В прошлом сезоне Доку провел за "Ренн" 35 поединков, забил 7 голов и отдал 1 результативный пас. У 21-летнего полузащитника уже 14 поединков и 2 гола за сборную Бельгии. Он играл на чемпионате мира в Катаре.

