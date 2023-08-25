Тьерри Анри о новичке Манчестер Сити: Когда ты играешь с ним один на один – остается только молиться

Главный тренер молодежной сборной Франции Тьерри Анри охарактеризовал навыки вингера "Манчестер Сити" Жереми Доку.

"Когда ты играешь с ним один на один, остается только молиться. В своей жизни я редко видел, чтобы игрок действовал так быстро при ведении мяча. Это экстраординарно", – цитирует Анри The Sun.