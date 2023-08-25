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Тьерри Анри о новичке Манчестер Сити: Когда ты играешь с ним один на один – остается только молиться

Англия
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21-летний бельгиец перешел в Сити из Ренна за 60 млн. евро

Тьерри Анри о новичке Манчестер Сити: Когда ты играешь с ним один на один – остается только молиться

Фото: mancity.com

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Франции Тьерри Анри охарактеризовал навыки вингера "Манчестер Сити" Жереми Доку.

"Когда ты играешь с ним один на один, остается только молиться. В своей жизни я редко видел, чтобы игрок действовал так быстро при ведении мяча. Это экстраординарно", – цитирует Анри The Sun.

24 августа "Ман Сити" объявил о подписании 5-летнего контракта с Доку. 21-летний бельгиец перешел из "Ренна" за 60 млн. евро, за который провел 92 матча, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

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В статье: Манчестер Сити Джереми Доку
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Источник:
thesun

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