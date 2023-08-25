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Тьерри Анри о новичке Манчестер Сити: Когда ты играешь с ним один на один – остается только молиться
21-летний бельгиец перешел в Сити из Ренна за 60 млн. евро
Фото: mancity.com
Главный тренер молодежной сборной Франции Тьерри Анри охарактеризовал навыки вингера "Манчестер Сити" Жереми Доку.
"Когда ты играешь с ним один на один, остается только молиться. В своей жизни я редко видел, чтобы игрок действовал так быстро при ведении мяча. Это экстраординарно", – цитирует Анри The Sun.
24 августа "Ман Сити" объявил о подписании 5-летнего контракта с Доку. 21-летний бельгиец перешел из "Ренна" за 60 млн. евро, за который провел 92 матча, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.
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