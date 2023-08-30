Ван Дейка могут дисквалифицировать на несколько игр

В матче 3-го АПЛ "Ливерпуль" - "Ньюкасл" (2:1) ван Дейк был удален на 28-й минуте матча за фол на Александере Исаке.

Как утверждает Футбольная ассоциация Англии, после удаления ван Дейк проявил неуважение к судье, используя в его адрес оскорбительную риторику. Защитник "Ливерпуля" должен ответить на обвинения до 1 сентября.

Журналист Джеймс Пирс сообщает, что ван Дейку грозит продление его одноматчевой дисквалификации, полученной после удаления.