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Ван Дейка могут дисквалифицировать на несколько игр
FA обвинила Вирджила в оскорблении судьи
Фото: twitter.com/LFC
В матче 3-го АПЛ "Ливерпуль" - "Ньюкасл" (2:1) ван Дейк был удален на 28-й минуте матча за фол на Александере Исаке.
Как утверждает Футбольная ассоциация Англии, после удаления ван Дейк проявил неуважение к судье, используя в его адрес оскорбительную риторику. Защитник "Ливерпуля" должен ответить на обвинения до 1 сентября.
Журналист Джеймс Пирс сообщает, что ван Дейку грозит продление его одноматчевой дисквалификации, полученной после удаления.
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Источник:FA Spokesperson
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