  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп о Салахе в Аравии: Не было предложения. Мы все удивлены их активностью, это скорее угроза, чем нет.
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп о Салахе в Аравии: Не было предложения. Мы все удивлены их активностью, это скорее угроза, чем нет.

Англия
(1 голосов)

Юрген Клопп высказался о слухах про переход Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию

Клопп о Салахе в Аравии: Не было предложения. Мы все удивлены их активностью, это скорее угроза, чем нет.

Фото: uefa.com

UA-Футбол
Новина українською

Юрген Клопп высказался о слухах про переход Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не намерен продавать 31-летнего египетского вингера, но «Аль-Иттихад» готов улучшить предложение до 200 млн евро.

– Позиция остается прежней. Вот так, больше нечего сказать. Не было предложения, насколько я знаю.

Вы ощущаете угрозу из-за интереса клубов Саудовской Аравии?

– Я не знаю, как долго это будет продолжаться, но я думаю, что следующие две недели покажут, насколько это сложный вызов.

Никто больше не сможет реагировать [если потеряет игроков после закрытия трансферного окна в АПЛ]. Мы должны защитить игру. Но я люблю всех своих игроков, которые уехали в Саудовскую Аравию.

Может быть, мы можем немного изменить какие-то правила? Мы все удивлены активностью Саудовской Аравии. Это скорее угроза, чем нет, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Трансферное окно в Англии и Европе закрывается сегодня, Саудовской Аравии – 20 сентября.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед наконец договорился о трансфере Амрабата
yellow-arrow
Фати укатил в АПЛ, Тухель получит опорника. Онлайн последнего дня трансферного окна
yellow-arrow
Эрлинг Холанд повторил уникальное достижение Криштиану Роналду 2008 года
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Мохамед Салах
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
iverpoolecho

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде