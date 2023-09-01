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Официально. Манчестер Юнайтед арендовал Регилона у Тоттенхэма
Экстренный трансфер
Фото: "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" арендовал защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона. Это сезонное соглашение, которое может быть прервано зимой.
Клуб будет полностью выплачивать зарплату арендованному защитнику.
Срочная аренда испанца стала нужна после травм Тирелла Мусиалы и Люка Шоу – двух имеющихся крайних левых защитников в распоряжении у тен Хага.
Регилон провел в прошлом сезоне за "Тоттенхэм" 12 матчей.
????????➡️????— Manchester United (@ManUtd) September 1, 2023
Sergio Reguilon has signed up for the 2023/24 season! ????#MUFC
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