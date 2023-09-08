Капитан Ливерпуля пропустит ещё один матч за оскорбления судьи в матче с Ньюкаслом

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала Вирджила ван Дейка ещё на матч за оскорбление арбитра в поединке с "Ньюкаслом" (2:1) в 3-м туре АПЛ. Защитник также заплатит 100 тысяч фунтов штрафа.

Ван Дейк получил удаление в матче с "Ньюкаслом", уходя с поля он оскорбил главного арбитра и именно за это он снова наказан. Защитник уже пропустил матч с "Астон Виллой", теперь он не сыграет ещё и с "Вулверхэмптоном".

"Защитник признал, что действовал ненадлежащим образом и использовал оскорбительные выражения в адрес официального лица матча после удаления", – сообщили в FA.

"Ливерпуль" идет в АПЛ на 3-м месте после 4-х туров АПЛ. У "красных" 3 победы и 1 ничья.