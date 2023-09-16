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Доку отметился дебютным голом за Ман Сити

Англия
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В матче против "Вест Хэма"

Доку отметился дебютным голом за Ман Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 5-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде играет против "Вест Хэма" (1:2 – второй тайм).

Первый гол "горожан" в этой встрече забил новоиспеченный вингер команды Жереми Доку. 21-летний бельгиец поразил ворота "молотобойцев" на первой минуте второго тайма.

Этот мяч стал дебютным для Дока в футболке "Сити". Для этого Жереми потребовалось провести в английской команде два матча.

Напомним, "Ман Сити" купил Доку у "Ренна" за 60 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Джереми Доку
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