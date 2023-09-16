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Доку отметился дебютным голом за Ман Сити
В матче против "Вест Хэма"
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 5-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде играет против "Вест Хэма" (1:2 – второй тайм).
Первый гол "горожан" в этой встрече забил новоиспеченный вингер команды Жереми Доку. 21-летний бельгиец поразил ворота "молотобойцев" на первой минуте второго тайма.
Этот мяч стал дебютным для Дока в футболке "Сити". Для этого Жереми потребовалось провести в английской команде два матча.
Напомним, "Ман Сити" купил Доку у "Ренна" за 60 миллионов евро.
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