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Ливерпуль видит в игроке Реала будущую замену Салаху

Англия
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Ливерпуль проявляет интерес к вингеру сборной Бразилии

Ливерпуль видит в игроке Реала будущую замену Салаху

Фото: https://twitter.com/realmadrid

UA-Футбол
Новина українською

В случае продажи Салаха в январе "Ливерпуль" попытается приобрести вингера сборной Бразилии Родриго у "Реала". Молодой бразилец является основным вариантом на эту позицию для английского клуба.
Ранее сообщалось об интересе к египетскому игроку со стороны саудовского "Аль-Иттихада". Назывались суммы от 100 до 200 миллионов евро, которые готовы заплатить саудиты за Салаха.

Мохамед Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с английским клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Салах уже провел за "Ливерпуль" пять матчей, в которых записал в свой актив два гола и четыре результативные передачи.

22-летний Родриго перешел в "Реал" в 2019 году. В прошлом сезоне бразильский нападающий в 59 матчах забил 19 голов и отдал 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 100 млн.

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В статье: Родриго Реал (Мадрид) Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
fichajes

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