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Арсенал готов заплатить 35 миллионов за 20-летнего защитника Спортинга

Англия
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Игрок должен усилить оборону команды Артеты

Арсенал готов заплатить 35 миллионов за 20-летнего защитника Спортинга

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый защитник "Спортинга" Усман Диоманде попал в сферу интересов "Арсенала", который планирует усилить линию обороны.

"Канониры" сделали "львам" предложение за игрока в размере 35 млн евро, однако португальцы его отклонили. Переговоры будут продолжены.

Португальцы хотят получить за своего футболиста полную сумму отступных, которая прописана в его контракте – 80 млн евро, и планируют предложить ему новое соглашение. Текущий контракт Диоманде действует до 2027 года.

В прошлом сезоне Усман сыграл 17 матчей за "Спортинг" и забил 1 мяч. В сезоне 2023/24 на его счету 2 гола и 2 ассиста в 6 играх.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Арсенал (Лондон) Адама Диоманде
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Источник:
Goal

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