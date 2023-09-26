Кубок Лиги. Легкая прогулка для Манчестер Юнайтед, неожиданный вылет Вулверхэмптона и Лутона

Завершились все матчи третьего раунда Кубка Английской Лиги, проходившие во вторник. Посмотрим, кто уже забронировал себе место в 1/8 финала и будет готовиться к следующему раунду этого турнира.

Матч между "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас" был особенным для голкипера "орлов" Дина Хендерсона, который точно хотел доказать своему бывшему клубу, что они сделали большую ошибку, когда продали его в другой английский клуб. Впрочем вендетта от Хендерсона не состоялась, ведь на 17-й минуте встречи вратарь получил повреждение, из-за которого не смог продолжить матч.

У него не было особо работы в первые минуты встречи, но как только он уступил место на поле Сэму Джонстону, "красные дьяволы" открыли счет. Сделал это Алехандро Гарначо после хорошей комбинации, по итогам которой Диогу Далот подключился к атаке и выполнил идеальный прострел точно на аргентинца. Гарначо "орлов" не простил, это 1:0.

А после первого гола в ворота Джонстона залетел и второй красавец. Мейсон Маунт отметился своим первым результативным действием в футболке манкунианцев, он отдал голевую передачу, выполнив идеальный угловой на Каземиро, а опытный бразилец переправил круглого в дальний угол ворот. Все просто. Кажется, что "дьяволы" даже не напрягались, а на чистом классе и спокойствии забили дважды, почти сразу закрыв вопрос по поводу победителя этой встречи.

В перерыве Рой Ходжсон и Эрик тен Хаг синхронно заменили атакующих игроков на центральных защитников: вышли Марк Геи вместо Джесурана Рака-Сакьи и Виктор Линделеф вместо Мейсона Маунта соответственно. Если подобные изменения от хозяев выглядели логично, ведь они имеют преимущество в счете и могут слегка отойти назад, то подобный ход от Ходжсона был как минимум неочевидным.

Но излишняя осторожность "орлов" им никак не помогла. Антони Марсьяль после прострела от Каземиро пробил точно в угол ворот Сэма Джонстона. Сегодня все в исполнении хозяев "Олд Траффорд" выглядело слишком просто. Этой легкости в действиях очень не хватало им в предыдущих матчах. Возможно, именно эта встреча станет отправной точкой для дальнейших успехов? В любом случае, легкая прогулка от "красных дьяволов", а "Кристал Пэлас" покидает турнир на очень ранней стадии.

Кубок Лиги, 1/16 финала

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный судья: Майкл Салисбюри (Англия)

"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас" 3:0

Голы: Гарначо (21), Каземиро (27), Марсьяль (55)

"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Магуайр, Варан (Эванс, 61) — Пелистри, Амрабат (Гор, 61), Каземиро, Гарначо — Межбри (ван де Бек, 71), Маунт (Линделеф, 46) — Марсьяль (Хойлунд, 75)

"Кристал Пэлас": Хендерсон (Джонстон, 19) — Клайн, Холдинг, Ричардс, Митчелл — Дукуре (Хьюз, 60), Ридевальд (Озо, 80) — Рак-Сакьи (Геи, 46), Шлупп (Эзе, 60), Айю — Матета

Предупреждения: Межбри (29) — Холдинг (26)

Противостояние команды из Лиги 2 и Чемпионшипа автоматически означает, что здесь есть явный фаворит. Таким фаворитом были "боро" и они легко подтвердили свое статусное преимущество игрой на поле. Спокойная победа от гостей и заслуженный проход в 1/8 финала Кубка Английской Лиги.

"Брэдфорд" — "Миддлсбро" 0:2

Голы: Латте Лат (21), Роджерс (54)

"Лутон Таун" наконец-то получил легкую передышку от постоянных матчей против топ-команд Английской Премьер-лиги. Сегодня они играли против "Эксетера" из Лиги 1, впрочем воспользоваться возможностью одержать долгожданную победу "шляпники" не смогли. Весь матч они явно превосходили своего соперника по владению и созданным опасным моментам, но подвела реализация. Вот у кого не было проблем с реализацией, так это у "Эксетера". Единственный гол на 84-й минуте выводит их в 1/8 финала. А "Лутон" вылетает.

"Эксетер Сити" — "Лутон Таун" 1:0

Гол: Митчелл (84)

"Вулверхэмптон", казалось, получил прекрасную возможность реабилитироваться за три матча без побед подряд, особенно болезненным для болельщиков "волков" была белая ничья против "Лутона" в прошлом туре. И они на самом деле очень уверенно начали матч против чемпионшипского "Ипсвич Таун", забив дважды за первые 15 минут. Но еще до завершения первой половины встречи "трактористы" восстановили статус-кво. Один из голов забил Омари Гатчинсон, который принадлежит "Челси" и играет за "Ипсвич" на правах аренды.

Во втором тайме "трактористы" вообще вышли вперед благодаря голу Тейлора. Как оказалось, он зафиксировал финальный счет на табло. Реабилитации у "Велверхэмптона" не получилось, их неудачная серия продолжается вылетом из Кубка Лиги.

"Ипсвич Таун" — "Вулверхэмптон" 3:2

Голы: Хатчинсон (28), Лападо (39), Тейлор (58) — Хван (4), Т. Гомеш (15)

Перволиговый "Мансфилд" и второлиговый "Питерборо" достаточно долго определяли сильнейшего. Уже в начале встречи хозяева вышли вперед благодаря пменальти, впрочем "пафосные" еще до конца первой половины встречи сравняли счет. Во второй половине встречи Кларк-Харрис сделал дубль, но у "Мансфилда" нашелся свой ответ очередным пенальти, на этот раз в самой концовке матча. Основное время завершилось вничью, поэтому команды разыгрывали серию пенальти, в которой сильнее оказались хозяева поля. "Мансфилд" в 1/8!

"Мансфилд Таун" — "Питерборо" 2:2 (пен. 3:1)

Голы: Суон (5, с пенальти), Акинс (90+3, с пенальти) — Кларк-Харрис (30, 47)

В еще одном противостоянии команд из Первой и Второй Лиг ("Порт Вейла" и "Саттона" соответственно) очень долго не было забитых голов. Только во второй половине встречи счет размочил полузащитник Джошуа Томас, однако на 70-й минуте свой ответ нашел "Саттон", забил Джош Коули. Однако в конце матча Фунсо Оджо восстановил преимущество хозяев, в итоге зафиксировав финальный счет. "Порт Вейл" идет дальше.

"Порт Вейл" — "Саттон Юнайтед" 2:1

Голы: Томас (49), Оджо (83) — Коули (70)

Один из аутсайдеров Лиги 2 вряд ли мог что-то противопоставить команде Премьер-лиги, даже если это новичок АПЛ. Подопечные Венсана Компани без проблем разобрались с "Солфордом", львиной частью акций которого владеют бывшие легенды "Манчестер Юнайтед". На самом деле "бордовые" решили все вопросы в этой встрече еще в первом тайме, забив 3 мяча. На второй тайм они вышли в явно экономном режиме, поэтому забили лишь один гол. Спокойный проход в 1/8 финала.

"Солфорд Сити" — "Бернли" 0:4

Голы: Берге (12), Ларсен (20), О'Ши (27), Одобер (81)