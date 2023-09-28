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Жребий 1/8 Кубка лиги. Клопп едет к Забарному, повторение финала, легкий соперник для Мудрика, дерби Лондона у Зинченко

Англия
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Состоялась жеребьевка 1/8 Кубка Английской Лиги

Жребий 1/8 Кубка лиги. Клопп едет к Забарному, повторение финала, легкий соперник для Мудрика, дерби Лондона у Зинченко

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сразу после матчей среды в рамках Кубка Английской Лиги состоялась жеребьевка 1/8 этого турнира. Нас ждет сразу несколько интересных пар, главной из которых является противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла", которые в прошлом сезоне встретились в финале Кубка.

Михаил Мудрик и его "Челси" получили легкого соперника, им придется сыграть против "Блэкберн Роверс". Что делает это противостояние еще проще, так это место проведения встречи: "синие" сыграют у себя дома, на "Стэмфорд Бридж". Илья Забарный вместе с "Борнмутом" получил тяжелое испытание "Ливерпулем", а Александр Зинченко получил лондонское дерби и его "Арсенал" поедет в гости к "Вест Хэму". Также "Эвертон" Виталия Миколенко будет у себя дома принимать бывшую команду Шона Дайча — "Бернли" Вот список всех пар 1/8:

"Мансфилд" — "Порт Вейл"

"Ипсвич Таун" — "Фулхэм"

"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл"

"Борнмут" — "Ливерпуль"

"Челси" — "Блэкберн Роверс"

"Вест Хэм" — "Арсенал"

"Эвертон" — "Бернли"

"Эксетер" — "Миддлсбро"

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В статье: Арсенал (Лондон) Кубок английской лиги Порт Вейл (Англия) Эвертон (Ливерпуль) Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль Ньюкасл Манчестер Юнайтед Бернли Ипсвич Таун Мансфилд Блэкберн Роверс Борнмут Эксетер Миддлсбро Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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