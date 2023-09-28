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Жребий 1/8 Кубка лиги. Клопп едет к Забарному, повторение финала, легкий соперник для Мудрика, дерби Лондона у Зинченко
Состоялась жеребьевка 1/8 Кубка Английской Лиги
Getty Images / Global Images Ukraine
Сразу после матчей среды в рамках Кубка Английской Лиги состоялась жеребьевка 1/8 этого турнира. Нас ждет сразу несколько интересных пар, главной из которых является противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла", которые в прошлом сезоне встретились в финале Кубка.
Михаил Мудрик и его "Челси" получили легкого соперника, им придется сыграть против "Блэкберн Роверс". Что делает это противостояние еще проще, так это место проведения встречи: "синие" сыграют у себя дома, на "Стэмфорд Бридж". Илья Забарный вместе с "Борнмутом" получил тяжелое испытание "Ливерпулем", а Александр Зинченко получил лондонское дерби и его "Арсенал" поедет в гости к "Вест Хэму". Также "Эвертон" Виталия Миколенко будет у себя дома принимать бывшую команду Шона Дайча — "Бернли" Вот список всех пар 1/8:
"Мансфилд" — "Порт Вейл"
"Ипсвич Таун" — "Фулхэм"
"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл"
"Борнмут" — "Ливерпуль"
"Челси" — "Блэкберн Роверс"
"Вест Хэм" — "Арсенал"
"Эвертон" — "Бернли"
"Эксетер" — "Миддлсбро"
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