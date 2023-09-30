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Матип забил самый поздний автогол в истории АПЛ

Англия
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Последний похожий момент был у Ливерпуля аж в сезоне-06/07

Матип забил самый поздний автогол в истории АПЛ

LFC

Новина українською

Сегодня прошел матч 7-го тура АПЛ, в котором "Тоттенхэм" обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:1. Произошло это благодаря забитому мячу в свои ворота в исполнении защитника "красных" Матипа на последних минутах поединка.

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95:31 - самый поздний автогол в истории АПЛ, который и организовал защитник "мерсисайдцев". Последний раз, когда "Ливерпуль" забивал победный для оппонентов автогол, был в сезоне-06/07.

Сегодня гости имели возможность выйти на первую строчку в турнирной таблице, но вместо этого пропустили "шпор" вперед. Сейчас подопечные Клоппа четвертые в турнирной таблице.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Жоэль Матип
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