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Матип забил самый поздний автогол в истории АПЛ
Последний похожий момент был у Ливерпуля аж в сезоне-06/07
LFC
Сегодня прошел матч 7-го тура АПЛ, в котором "Тоттенхэм"
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95:31 - самый поздний автогол в истории АПЛ, который и организовал защитник "мерсисайдцев". Последний раз, когда "Ливерпуль" забивал победный для оппонентов автогол, был в сезоне-06/07.
Сегодня гости имели возможность выйти на первую строчку в
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