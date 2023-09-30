Матип забил самый поздний автогол в истории АПЛ

Сегодня прошел матч 7-го тура АПЛ, в котором "Тоттенхэм" обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:1. Произошло это благодаря забитому мячу в свои ворота в исполнении защитника "красных" Матипа на последних минутах поединка.

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95:31 - самый поздний автогол в истории АПЛ, который и организовал защитник "мерсисайдцев". Последний раз, когда "Ливерпуль" забивал победный для оппонентов автогол, был в сезоне-06/07.