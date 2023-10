АПЛ. Арсенал – Манчестер Сити 1:0. Съеденный Холанд, везучий Ковачич, неудержимый Мартинелли

Первая победа "Арсенала" над "Манчестер Сити" в АПЛ с 2015 года. Первая победа для "канониров" в чемпионате Англии над действующим чемпионом с 2017-го. Лучшие обороны первенства себя оправдали, но, несмотря на один забитый гол за 94 минуты, поединок получился очень интересным и событийным.

Сака и Мартинелли не вышли в старте "Арсенала" из-за повреждений. Букайо вообще не попал в заявку на поединок, Габриэл хотя бы оказался на скамейке запасных. До перерыва отсутствие фланговых форвардов очень сильно сказывалось на активности "канониров" в атаке. За весь первый тайм хозяева выжали только один полумомент: Зинченко отличным пасом нашел Нкетию, Эдди сместился правее в центр и пробил в нескольких метрах от штанги. Также с натяжкой можно вспомнить два подряд заблокированных удара в исполнении украинца из неопасной позиции. "Арсенал" не проникал в штрафную площадку "Манчестер Сити", не особо напрягал защитников гостей, в основном стерильно контролируя мяч.

Команда Пепа, хоть и действовала в первой половине встречи в основном от соперника, создала хорошие моменты. И это несмотря на то, что Салиба полностью съел Холанда. Уже в начале поединка Райс вынес мяч с ленточки после удара Йошко Гвардиола, через несколько секунд в той же атаке Аке из убойной позиции пробил над воротами. Как известно, "Сити" знает о прессинге все и даже больше: и как его проходить, и как давить в финальной трети самим. До перерыва никаких проблем в обоих фазах у "горожан" не возникало. В одном из эпизодов Альварес почти результативно додавил Райю – мяч отскочил не в ворота, а в боковую сетку.

Главный вопрос в рамках первого тайма или даже всего матча – почему Ковачич остался на поле? В середине 45-минутки Матео въехал сзади в голеностоп Эдегору. Хорват получил "горчичник", хотя VAR пересматривал эпизод на предмет красной – удаление смотрелось бы более справедливым решением. Впрочем, на этом Ковачич почему-то не остановился и неприятно подбил ногу Райсу. Матео обязан был получить вторую желтую за это нарушение.

Своими агрессивными действиями хорват напомнил нам о двух важных вещах. Во-первых, английские арбитры – непрофессиональны. Не новость, но все же. Оправдать логику Майкла Оливера можно лишь тем, что он решил "не ломать игру", однако подобные отговорки, скорее, для бедных. А если бы "Сити" забил и выиграл, то в таком случае можно было бы говорить, что рефери сломал игру, не удалив Ковачича? То-то же. А во-вторых, подобная игра Матео подчеркивает, насколько важным винтиком в системе Гвардиолы стал Родри. Испанец все еще отбывает дисквалификацию.

Should Kovacic still be on the pitch for Man City after these two tackles? ???? pic.twitter.com/RmUDyFNL7M