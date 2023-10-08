АПЛ. Арсенал – Манчестер Сити 1:0. Съеденный Холанд, везучий Ковачич, неудержимый Мартинелли

Первая победа "Арсенала" над "Манчестер Сити" в АПЛ с 2015 года. Первая победа для "канониров" в чемпионате Англии над действующим чемпионом с 2017-го. Лучшие обороны первенства себя оправдали, но, несмотря на один забитый гол за 94 минуты, поединок получился очень интересным и событийным.

Сака и Мартинелли не вышли в старте "Арсенала" из-за повреждений. Букайо вообще не попал в заявку на поединок, Габриэл хотя бы оказался на скамейке запасных. До перерыва отсутствие фланговых форвардов очень сильно сказывалось на активности "канониров" в атаке. За весь первый тайм хозяева выжали только один полумомент: Зинченко отличным пасом нашел Нкетию, Эдди сместился правее в центр и пробил в нескольких метрах от штанги. Также с натяжкой можно вспомнить два подряд заблокированных удара в исполнении украинца из неопасной позиции. "Арсенал" не проникал в штрафную площадку "Манчестер Сити", не особо напрягал защитников гостей, в основном стерильно контролируя мяч.

Команда Пепа, хоть и действовала в первой половине встречи в основном от соперника, создала хорошие моменты. И это несмотря на то, что Салиба полностью съел Холанда. Уже в начале поединка Райс вынес мяч с ленточки после удара Йошко Гвардиола, через несколько секунд в той же атаке Аке из убойной позиции пробил над воротами. Как известно, "Сити" знает о прессинге все и даже больше: и как его проходить, и как давить в финальной трети самим. До перерыва никаких проблем в обоих фазах у "горожан" не возникало. В одном из эпизодов Альварес почти результативно додавил Райю – мяч отскочил не в ворота, а в боковую сетку.

Главный вопрос в рамках первого тайма или даже всего матча – почему Ковачич остался на поле? В середине 45-минутки Матео въехал сзади в голеностоп Эдегору. Хорват получил "горчичник", хотя VAR пересматривал эпизод на предмет красной – удаление смотрелось бы более справедливым решением. Впрочем, на этом Ковачич почему-то не остановился и неприятно подбил ногу Райсу. Матео обязан был получить вторую желтую за это нарушение.

Своими агрессивными действиями хорват напомнил нам о двух важных вещах. Во-первых, английские арбитры – непрофессиональны. Не новость, но все же. Оправдать логику Майкла Оливера можно лишь тем, что он решил "не ломать игру", однако подобные отговорки, скорее, для бедных. А если бы "Сити" забил и выиграл, то в таком случае можно было бы говорить, что рефери сломал игру, не удалив Ковачича? То-то же. А во-вторых, подобная игра Матео подчеркивает, насколько важным винтиком в системе Гвардиолы стал Родри. Испанец все еще отбывает дисквалификацию.

Should Kovacic still be on the pitch for Man City after these two tackles? ???? pic.twitter.com/RmUDyFNL7M — ESPN UK (@ESPNUK) October 8, 2023

Казалось бы, было очевидно, что Пеп заменит хорвата в перерыве, правда, этого не произошло. Зато Артета выпустил со скамейки Мартинелли вместо Троссарда. Выход Габриэла существенно усилил левый фланг "канониров", "Арсенал" взвинтил обороты и провел второй тайм намного лучше, чем первый. Хозяева банально начали играть смелее. Все атаки "Манчестер Сити" были придушены еще на подходах к штрафной площадке "пушкарей".

Если Артета угадал с заменами, то Пеп – точно нет. На экваторе второй половины встречи Стоунз, Нунеш и Доку поменяли Льюиса, Ковачича и Альвареса. Окей, по хорвату кейс наконец-то закрыт, но ни Джон, ни Матеуш, ни Жереми никак не усилили игру "Манчестер Сити".

В свою очередь Артета выпустил Парти, Хавертца и Томиясу вместо Жоржиньо, Нкетии и Зинченко. Кстати, украинец выдал хороший матч, по традиции отличный вклад в билдап от Александра. Гол "Арсенала" на 86-й минуте организовали исключительно те футболисты, которые появились по ходу поединка: Парти забросил вперед на Томиясу, тот отыграл головой на Хавертца, немец сбросил снаряд под удар Мартинелли, а тот вколотил мяч в сетку с рикошетом от Аке.

Кстати, можно и нужно говорить о том, что Габи Жезус не особо эффективен на правом фланге, это да, но ведь бразилец вынужденно закрывает позицию травмированного Букайо Саки, в то время как Эдди Нкетиа вообще не блистает в центре нападения. И как бы ни ругали того же Хавертца, нужно понимать, что Эдди бы на месте Кая, скорее всего, лупил бы, искал бы возможность для удара, а не пасом партнера.

Впрочем, Холанд себя наверняка чувствует гораздо хуже Нкетии после этого матча. Норвежец не забивает уже 270 минут. Сегодня Салиба и Габриэл Магальяэс позволили Эрлингу 23 раза коснуться мяча и отдать каких-то 11 точных передач. Удары по воротам от Холанда? Ноль.

Учитывая, что "Сити" должен был остаться без Ковачича, а также тот факт, что "Арсенал" взял напором и смелостью во втором тайме, итог на табло справедлив. На международную паузу "Тоттенхэм" и "Арсенал" уходят в лидерах АПЛ, "шпоры" лидируют лишь благодаря лучшей разнице мячей. "Манчестер Сити" – третий.

Man City without Rodri:



❌ 0-1 vs. Newcastle

❌ 1-2 vs. Wolves

❌ 0-1 vs. Arsenal pic.twitter.com/HVyST6WfIB — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 8, 2023

АПЛ, 8-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Арсенал" – "Манчестер Сити" 1:0

Гол: Мартинелли (86)

"Арсенал": Райя – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Томиясу, 75) – Эдегор, Жоржиньо (Парти, 75), Райс – Жезус, Нкетиа (Хавертц, 75), Троссард (Мартинелли, 46)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол – Льюис (Стоунз), Ковачич (Нунес, 68) – Бернарду Силва, Альварес (Доку, 68), Фоден – Холанд

Предупреждения: Жоржиньо (11), Жезус (90+3) – Бернарду Силва (23), Ковачич (29), Эдерсон (90+3)