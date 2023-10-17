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2,3 млрд фунтов с продажи Челси остаются замороженными на счетах в Великобритании – их обещали передать жертвам войны в Украине

Англия
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Источники пишут о том, что процесс передачи тормозит сам Абрамович

2,3 млрд фунтов с продажи Челси остаются замороженными на счетах в Великобритании – их обещали передать жертвам войны в Украине

Фото: VOI

Новина українською

Российский олигарх Роман Абрамович задерживает процесс передачи 2,3 млрд фунтов от продажи "Челси" на помощь Украине, сообщает The Athletic.

Издание получило подтверждение от источника в британском правительстве, что Абрамович является фактором задержки перевода денег. При этом сам олигарх опровергает свое участие в этом процессе.

Проблема может заключаться в желании Абрамовича потратить деньги не только на территории Украины, но и на поддержку "всех жертв войны". Еще одной преградой может быть португальское гражданство олигарха. По этой причине Великобритания подключила к процессу создания фонда для распределения денег Евросоюз.

Британское правительство хочет, чтобы деньги были потрачены исключительно на территории Украины, тогда как понятие "жертвы войны" может затрагивать людей, которые находятся в других странах.

Таким образом, 2,3 миллиарда фунтов остаются замороженными на банковском счету уже почти полтора года.

"Доходы от продажи "Челси" замораживаются на банковском счету в Британии, в то время как независимые эксперты создают фонд для управления и распределения денег. Затем необходимо будет подать заявку на получение лицензии, чтобы перевести средства в фонд", – рассказал о процессе передачи денег Украине представитель МИД Британии.

Напомним, что в мае 2022 года российский миллиардер Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси", когда попал под санкции после вторжения России в Украину. Новым владельцем клуба стал консорциум американских инвесторов во главе с Тоддом Белли.

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В статье: Роман Абрамович Челси (Лондон) война с россией
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Источник:
The Athletic

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