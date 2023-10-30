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Клопп - о Диасе: он захотел вернуться домой. Мы просто хотим поддержать Луиса, вот и все

Англия
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Клопп сообщил, что Луис Диас отправился в Колумбию

Клопп - о Диасе: он захотел вернуться домой. Мы просто хотим поддержать Луиса, вот и все

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что нападающий мерсисайдцев Луис Диас отправился в Колумбию, где накануне похитили его родителей.

"Мы узнали об этом (о похищении) в субботу поздно вечером. Затем мы поговорили с Лучо. Он захотел вернуться домой, мы послали с ним людей. Там есть люди, которые о нем позаботятся, члены семьи и так далее. Все это понятно.

Потом мы получили новости от его мамы, и это были хорошие новости. С тех пор - ничего особенного. Ответственные за это лица явно работают над решением проблемы.

Очевидно, что мы не первые, кого информируют обо всем происходящем, но мы все равно стараемся оставаться в курсе событий. И стараемся не мешать. Там мы не самые важные люди. Мы просто хотим поддержать Луиса, вот и все", - приводит слова Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".

Напомним, родителей Диаса похитили в родном городе игрока - Барранкасе в департаменте Гуахира Колумбии в субботу, 28 октября. Мать и отца колумбийского футболиста увезли с места похищения на их собственном транспортном средстве.

Ранее сообщалось, что мать футболиста удалось спасти. Также ранее появилась информация, что отец нападающего "Ливерпуля" также был спасен от похитителей во время перестрелки в Колумбии, но официального подтверждения этому не было.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Луис Диас
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Источник:
liverpoolfc

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