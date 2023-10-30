Клопп - о Диасе: он захотел вернуться домой. Мы просто хотим поддержать Луиса, вот и все

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что нападающий мерсисайдцев Луис Диас отправился в Колумбию, где накануне похитили его родителей.

"Мы узнали об этом (о похищении) в субботу поздно вечером. Затем мы поговорили с Лучо. Он захотел вернуться домой, мы послали с ним людей. Там есть люди, которые о нем позаботятся, члены семьи и так далее. Все это понятно.

Потом мы получили новости от его мамы, и это были хорошие новости. С тех пор - ничего особенного. Ответственные за это лица явно работают над решением проблемы.

Очевидно, что мы не первые, кого информируют обо всем происходящем, но мы все равно стараемся оставаться в курсе событий. И стараемся не мешать. Там мы не самые важные люди. Мы просто хотим поддержать Луиса, вот и все", - приводит слова Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".