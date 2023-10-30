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Чемпион Англии в составе Лестера и Манчестер Юнайтед завершил карьеру в 33 года
Игрок запомнился своей фамилией
Дэниел Дринкуотер в возрасте 33-х лет завершил карьеру. Полузащитник заявил об этом в своих социальных сетях.
Дринкуотер был одним из создателей ярчайшего чемпионства "Лестера" Клаудио Раньери в 2016-м. После, как и многие, покинул клуб и перебрался в "Челси" Антонио Конте, не успев на чемпионство 2017 года. Хавбек не был ярчайшим игроком ни в одной из каманд, но был важным звеном в полузащите обоих итальянских специалистов.
Прошлый сезон Дринкуотер провел без клуба, после того как летом 2022-го покинул "Челси" свободным агентом.
???????????? Danny Drinkwater has announced his retirement from football — he’s 33.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 30, 2023
???? Premier League winner @ Leicester.
???? FA Cup winner @ Chelsea. pic.twitter.com/vkrOmmFSv7
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