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Чемпион Англии в составе Лестера и Манчестер Юнайтед завершил карьеру в 33 года

Англия
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Игрок запомнился своей фамилией

Чемпион Англии в составе Лестера и Манчестер Юнайтед завершил карьеру в 33 года

Новина українською

Дэниел Дринкуотер в возрасте 33-х лет завершил карьеру. Полузащитник заявил об этом в своих социальных сетях.

Дринкуотер был одним из создателей ярчайшего чемпионства "Лестера" Клаудио Раньери в 2016-м. После, как и многие, покинул клуб и перебрался в "Челси" Антонио Конте, не успев на чемпионство 2017 года. Хавбек не был ярчайшим игроком ни в одной из каманд, но был важным звеном в полузащите обоих итальянских специалистов.

Прошлый сезон Дринкуотер провел без клуба, после того как летом 2022-го покинул "Челси" свободным агентом.

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В статье: Челси (Лондон) Дэниел Дринкуотер Лестер Сити
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